"Искаме да бием ГЕРБ, а не да имаме общ кандидат": ПП отговориха на Борисов за президентския вот (ВИДЕО)

05 септември 2025, 11:35 часа 254 прочитания 0 коментара
Ние много ясно сме заявили, че искаме да излъчим с част от партиите кандидатура, която да бие кандидатурата на ГЕРБ, а не да е обща с ГЕРБ, каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред медиите в парламента. Думите му дойдоха след призива на ГЕРБ Бойко Борисов за обща кандидат за президент в център - дясно на вота през 2026 година и идеята му за консултации с ПП-ДБ. 

"Вместо да се гласят някакви хора за постове догодина, по-добре да вземем да свършим истинска работа", коментира от своя страна Асен Василев.

Припомняме, че Ивайло Мирчев от "Да, България" вече отговори, че "работа в леглото с Борисов и Пеевски нямат". ОЩЕ: "Работа в леглото с Борисов и Пеевски нямаме": Мирчев отговори на ГЕРБ за обща президентска кандидатура (ВИДЕО)

ПП с предложения за майчинските

"Децата и доходите са ключов приоритет за "Продължаваме промяната", каза Венко Сабрутев пред медиите в парламента. Ето защо от партията са внесли законопроект, свързан с майчинските, за да може да се планира в следващия бюджет. 

От "Продължаваме промяната" предлагат през втората година, когато майките се връщат на работа, да получават пълното обезщетение майчински, а не 50%, както е в момента. ОЩЕ: Познато: Майчинските пак на дневен ред и пак с тласък да се увеличат

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
ГЕРБ Асен Василев коалиция ПП-ДБ 51 Народно събрание президентски избори 2026
