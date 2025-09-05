"Искаме да бием ГЕРБ, а не да имаме общ кандидат": ПП отговориха на Борисов за президентския вот (ВИДЕО)

Ние много ясно сме заявили, че искаме да излъчим с част от партиите кандидатура, която да бие кандидатурата на ГЕРБ, а не да е обща с ГЕРБ, каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред медиите в парламента. Думите му дойдоха след призива на ГЕРБ Бойко Борисов за обща кандидат за президент в център - дясно на вота през 2026 година и идеята му за консултации с ПП-ДБ.

"Вместо да се гласят някакви хора за постове догодина, по-добре да вземем да свършим истинска работа", коментира от своя страна Асен Василев.

Припомняме, че Ивайло Мирчев от "Да, България" вече отговори, че "работа в леглото с Борисов и Пеевски нямат".

ПП с предложения за майчинските

"Децата и доходите са ключов приоритет за "Продължаваме промяната", каза Венко Сабрутев пред медиите в парламента. Ето защо от партията са внесли законопроект, свързан с майчинските, за да може да се планира в следващия бюджет.

От "Продължаваме промяната" предлагат през втората година, когато майките се връщат на работа, да получават пълното обезщетение майчински, а не 50%, както е в момента.