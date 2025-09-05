Мирчев с твърдение: Зафиров е обявен като вицепремиер в Китай (ВИДЕО)

Лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев обърна внимание, че Атанас Зафиров е бил представен като вицепремиер на Република България при посещението си на празник с Путин и със севернокорейският лидер в Китай. Припомняме, че вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров бе топло посрещнат от лидера на китайския комунистически режим и президент на страната Си Дзинпин. От БСП съобщиха, че водената от Зафиров делегация е присъствала на военния парад в Пекин по повод 80-годишнината от края на Втората световна война.

Според Ивайло Мирчев по никакъв начин Зафиров не е бил в отпуск като Атанас от Бургас и не е бил като турист с фотоапарат и раничка.

Мирчев призова медиите да изгледат записа и да чуят какво казва говорителят на Китай. "Изгледайте записа и си го преведе. ChatGPT знае, пускайте видеозаписа и ви го превежда веднага", добави Мирчев.

Пак призив за оставката му

Според Мирчев това е унижение за него като вицепремиер на България и за българския премиер. "Унижение за Бойко Борисов, който обикаля Европа и обяснява колко голям евроатлантик е", посочи Мирчев. Според него очевидно има тежък разнобой в коалицията, единственото решение е оставката на Зафиров.

Мирчев и Китай

Мирчев бе попитан как ще коментира взаимоотношенията на Асен Василев с Китай, като заяви, че самият той също е имал такива.