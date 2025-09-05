Зафиров пред Политбюро на ККП: Китай е модерен заради управленския модел

Скандалът около посещението на българския вицепремиер Атанас Зафиров в Китай за военния парад в Пекин на 3 септември, където той позира на обща снимка с диктатори като Владимир Путин и Ким Чен Ун, съвсем не е затихнал. Председателят на БСП продължава визитата си, както става ясно от официалния сайт на социалистическата партия. Вчера, 4 септември, той се е срещнал с Ли Шулей – член на Политбюро на Централния комитет на Китайската комунистическа партия.

По време на разговора двете страни "подчертаха устойчивите и приятелски отношения между БСП и ККП, които датират още от 1949 г. и вече 76 години се развиват на основата на взаимно уважение и идеологическа близост", гласи прессъобщението в сайта на столетницата. "Беше отбелязано и отличното ниво на стратегическото партньорство между България и Китай, установено през 2019 г., което продължава да се развива динамично в редица области".

Какво каза Ли Шулей на гостите си от БСП?

Ли Шулей изрази "висока почит" към ключовата роля на Георги Димитров в ранното развитие на ККП и неговия принос към Китайската революция. Той подчерта, че "под ръководството на председателя на Китайската народна република и генерален секретар на ККП Си Дзинпин, както и благодарение на ангажираността на българската страна, двустранните отношения поддържат високо равнище на стратегическа координация и съдържателно сътрудничество".

Снимка: БГНЕС

Като отговарящ за секторите култура, туризъм и медии, Ли Шулей припомни своето посещение в България през 2019 г. и сподели "отлични впечатления" от страната. Той подчерта, че България има конкурентно предимство на китайския пазар – както в областта на туризма, така и чрез автентични продукти с доказан произход като розовото масло, българското кисело мляко и вино.

Зафиров говори как Бургас трябва да е част от "Един пояс, един път"

"От своя страна, председателят Зафиров пое ангажимент за засилване на търговския обмен от България към Китай и за увеличаване на туристическия поток от Китай към страната ни", пишат от пресслужбата на БСП. Обсъдени бяха възможностите за откриване на директна авиолиния между България и Китай, както и за включване на Бургас като логистична точка по товарния маршрут Китай – Европа в рамките на инициативата "Един пояс, един път" - това е меката сила на Пекин в международен план.

В контекста на тези разговори припомняме, че в лагера на БСП твърдят, че Атанас Зафиров е в Китайската народна република в качеството си на председател на партията, не в това на вицепремиер. За да отиде в Пекин, той си е пуснал отпуск. За визитата му премиерът Росен Желязков разбрал от медиите - така твърди самият министър-председател.

"Договорено бе също така да се насърчи побратимяването между китайски и български градове, в тясно сътрудничество с кметове от Българската социалистическа партия", допълват от пресцентъра на БСП.

Председателят на БСП поздрави страната за социализма "с китайски специфики"

Снимка: БСП

Атанас Зафиров поздрави Китай за постиженията в модернизацията и технологичното развитие на държавата, основаващо се на модела на управление "социализъм с китайски специфики", продължава дългото описание на срещата.

Моделът на управление в Китайската народна република е еднопартиен.

Той подчерта готовността на БСП за разширяване на двустранния политически, икономически и културен обмен, както и за "активен принос към развитието на отношенията между КНР и Европейския съюз".

Днес, 5 септември, делегацията на БСП е посетила завод за електромобили на една от най-известните технологични компании в световен мащаб.

Кой още е в делегацията?

В състава на делегацията, водена от председателя на БСП, са още:

заместник-председателят на БСП и министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов;

заместник-председателят на БСП Калоян Паргов;

кметът на Пещера и член на ИБ на левицата Йордан Младенов;

председателят на Обединението на жените социалистки в БСП и заместник-министър на регионалното развитие Дора Янкова;

членът на ИБ на БСП и заместник-министър на земеделието Стефан Бурджев.