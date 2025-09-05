Войната в Украйна:

Зафиров пред Политбюро на ККП: Китай е модерен заради управленския модел

05 септември 2025, 13:39 часа 375 прочитания 0 коментара
Зафиров пред Политбюро на ККП: Китай е модерен заради управленския модел

Скандалът около посещението на българския вицепремиер Атанас Зафиров в Китай за военния парад в Пекин на 3 септември, където той позира на обща снимка с диктатори като Владимир Путин и Ким Чен Ун, съвсем не е затихнал. Председателят на БСП продължава визитата си, както става ясно от официалния сайт на социалистическата партия. Вчера, 4 септември, той се е срещнал с Ли Шулей – член на Политбюро на Централния комитет на Китайската комунистическа партия.

По време на разговора двете страни "подчертаха устойчивите и приятелски отношения между БСП и ККП, които датират още от 1949 г. и вече 76 години се развиват на основата на взаимно уважение и идеологическа близост", гласи прессъобщението в сайта на столетницата. "Беше отбелязано и отличното ниво на стратегическото партньорство между България и Китай, установено през 2019 г., което продължава да се развива динамично в редица области".

Още: Мирчев с твърдение: Зафиров е обявен като вицепремиер в Китай (ВИДЕО)

Какво каза Ли Шулей на гостите си от БСП?

Ли Шулей изрази "висока почит" към ключовата роля на Георги Димитров в ранното развитие на ККП и неговия принос към Китайската революция. Той подчерта, че "под ръководството на председателя на Китайската народна република и генерален секретар на ККП Си Дзинпин, както и благодарение на ангажираността на българската страна, двустранните отношения поддържат високо равнище на стратегическа координация и съдържателно сътрудничество".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: БГНЕС

Като отговарящ за секторите култура, туризъм и медии, Ли Шулей припомни своето посещение в България през 2019 г. и сподели "отлични впечатления" от страната. Той подчерта, че България има конкурентно предимство на китайския пазар – както в областта на туризма, така и чрез автентични продукти с доказан произход като розовото масло, българското кисело мляко и вино.

Още: Проф. Палангурски за министрите в Китай: Извършват историческа диверсия, срещат се с хора, които са ни обявили за вражеска държава

Зафиров говори как Бургас трябва да е част от "Един пояс, един път"

"От своя страна, председателят Зафиров пое ангажимент за засилване на търговския обмен от България към Китай и за увеличаване на туристическия поток от Китай към страната ни", пишат от пресслужбата на БСП. Обсъдени бяха възможностите за откриване на директна авиолиния между България и Китай, както и за включване на Бургас като логистична точка по товарния маршрут Китай – Европа в рамките на инициативата "Един пояс, един път" - това е меката сила на Пекин в международен план.

В контекста на тези разговори припомняме, че в лагера на БСП твърдят, че Атанас Зафиров е в Китайската народна република в качеството си на председател на партията, не в това на вицепремиер. За да отиде в Пекин, той си е пуснал отпуск. За визитата му премиерът Росен Желязков разбрал от медиите - така твърди самият министър-председател.

"Договорено бе също така да се насърчи побратимяването между китайски и български градове, в тясно сътрудничество с кметове от Българската социалистическа партия", допълват от пресцентъра на БСП.

Още: "Китай не е вражеска държава и още сме в 16+1": Борисов не вижда скандал във визитата на Зафиров (ВИДЕО)

Председателят на БСП поздрави страната за социализма "с китайски специфики"

Снимка: БСП

Атанас Зафиров поздрави Китай за постиженията в модернизацията и технологичното развитие на държавата, основаващо се на модела на управление "социализъм с китайски специфики", продължава дългото описание на срещата.

Още: ПП-ДБ искат оставката на Зафиров: Белобрадова с призив за реакция от ГЕРБ

Моделът на управление в Китайската народна република е еднопартиен.

Той подчерта готовността на БСП за разширяване на двустранния политически, икономически и културен обмен, както и за "активен принос към развитието на отношенията между КНР и Европейския съюз".

Днес, 5 септември, делегацията на БСП е посетила завод за електромобили на една от най-известните технологични компании в световен мащаб.

Кой още е в делегацията?

Още: БСП при Си Дзинпин и Путин? България първа признала Китай - затова, отвръща Гуцанов

В състава на делегацията, водена от председателя на БСП, са още:

  • заместник-председателят на БСП и министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов;
  • заместник-председателят на БСП Калоян Паргов;
  • кметът на Пещера и член на ИБ на левицата Йордан Младенов;
  • председателят на Обединението на жените социалистки в БСП и заместник-министър на регионалното развитие Дора Янкова;
  • членът на ИБ на БСП и заместник-министър на земеделието Стефан Бурджев.
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
БСП Китай Атанас Зафиров Китайска комунистическа партия Политбюро
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес