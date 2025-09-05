Войната в Украйна:

Заместник генералният секретар на НАТО идва в България

05 септември 2025, 19:40 часа 364 прочитания 0 коментара
Заместник генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска ще посети България на 7 и 8 септември, се казва в изявление на Алианса за медиите. Тя ще проведе няколко двустранни срещи.

При посещението си Шекеринска ще посети войниците от Мултинационалната бойна група на НАТО в България в база "Ново село" и ще наблюдава учението на НАТО за справяне със спешни ситуации "България 2025" в Професионалния обучителен център за оказващи първа помощ в Монтана. Освен това тя ще произнесе реч в Атлантическия клуб.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
