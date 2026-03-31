Адвокатът на Андрей Гюров: Няма съмнение за легитимността на служебния премиер

Адвокатът на служебния премиер Андрей Гюров – Христо Христев категорично отхвърли твърденията, че има съмнения около легитимността на правителството, след публикуването на становището на генералния адвокат към Съда на Европейския съюз. Това становище той изрази в предаването „Лице в лице“ по bTV. По думите му изводите, които се правят в публичното пространство, са резултат от неправилни интерпретации на документа. Христев уточни, че става въпрос за 44-страничен анализ, който не дава пряка оценка дали решенията на Управителния съвет на Българската народна банка (БНБ) са законни или не. „Това е предложение за тълкуване на европейското право, а не окончателно решение по спора“, подчерта адвокатът.

Според Христев, заключението на генералния адвокат няма обвързващ характер за съда. В практиката има случаи, в които магистратите го следват частично или изцяло, но и такива, в които го игнорират. „Съдът никога не приема автоматично тези заключения. Той може да използва отделни аргументи, но развива собствена правна логика“, обясни той.

Адвокатът посочи, че основният казус е свързан с начина, по който БНБ е взела решение, базирайки се на акт на Комисията за противодействие на корупцията. Юристът посочи, че европейското право изисква националната централна банка да направи самостоятелна преценка, а не да възприема автоматично решения на други институции. „В случая БНБ не е събирала собствени доказателства и не е дала възможност на Гюров да се защити“, заяви Христев.

Той допълни, че клиентът му не е имал възможност да участва ефективно в производството и да представи аргументи в своя защита. Адвокатът беше категоричен, че няма никакъв правен проблем с назначаването на служебното правителство. „Към момента на назначаването си Андрей Гюров не е бил освободен от длъжността подуправител, а само временно отстранен. Това означава, че отговаря на изискванията на Конституцията“, посочи той.

Според него, в юридически план служебният кабинет разполага с всички правомощия на редовно правителство. По казуса предстоят решения както от българските съдилища, така и от Съда на Европейския съюз.

Междувременно БНБ е поискала прекратяване на делото в Люксембург с аргумента, че Гюров вече няма правен интерес, след като е подал оставка като подуправител. „Този акт продължава да поражда правни последици – включително репутационни и финансови щети. Ако делото бъде прекратено, това ще лиши Гюров от ефективна защита“, заяви Христев.

По темата за правомощията на служебното правителство да подписва международни споразумения, адвокатът посочи, че кабинетът има такива правомощия, особено когато действията са в рамките на вече утвърдена външнополитическа линия.