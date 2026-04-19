Ахмед Доган: Гласувах за повече държавност (ВИДЕО)

Гласувах за по-справедлива България с повече държавност, каза почетният председател на "Алианс за права и свободи" (АПС) Ахмед Доган, след като гласува в 52-ро ОУ „Цанко Церковски“ в София на изборите за 52-ро Народно събрание. Доган упражни правото си на глас с хартиена бюлетина.

Когато говорим за върховенство на закона на първо място има ефективна държавност, но за голямо съжаление в последните години тя е в дефицит. Младите хора остават приоритет в цяла Европа и пожелавам на следващия парламент да вземе сериозни мерки за тях и за техния по-добър стандарт и ориентация, допълни Доган.

По повод прогнозите на социолозите, които дават резултат на АПС под 4-процентната бариера за влизане в парламента, Доган коментира - “ще наблюдаваме всички, руснаците казват поживьом - увидим“.

Попитан какво става с идеала за права и свободи на хората, Доган посочи, че е нарушен принципът от законодателна гледна точка. Надявам се това да се осъзнае от цялото общество, защото протестите през декември бяха голямо предупреждение, добави той.

