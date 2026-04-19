Ахмед Доган: Гласувах за повече държавност (ВИДЕО)

19 април 2026, 8:47 часа 2816 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Ахмед Доган: Гласувах за повече държавност (ВИДЕО)

Гласувах за по-справедлива България с повече държавност, каза почетният председател на "Алианс за права и свободи" (АПС) Ахмед Доган, след като гласува в 52-ро ОУ „Цанко Церковски“ в София на изборите за 52-ро Народно събрание. Доган упражни правото си на глас с хартиена бюлетина.

Когато говорим за върховенство на закона на първо място има ефективна държавност, но за голямо съжаление в последните години тя е в дефицит. Младите хора остават приоритет в цяла Европа и пожелавам на следващия парламент да вземе сериозни мерки за тях и за техния по-добър стандарт и ориентация, допълни Доган.

По повод прогнозите на социолозите, които дават резултат на АПС под 4-процентната бариера за влизане в парламента, Доган коментира - “ще наблюдаваме всички, руснаците казват поживьом - увидим“.

Попитан какво става с идеала за права и свободи на хората, Доган посочи, че е нарушен принципът от законодателна гледна точка. Надявам се това да се осъзнае от цялото общество, защото протестите през декември бяха голямо предупреждение, добави той.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Ахмед Доган гласуване държавност предсрочни парламентарни избори 2026
