Промяна чрез изкуство: ПромениКартинката провокира чрез въздействащи видеа на студенти от НАТФИЗ и плакати от талантливи художници

Впечатляващите творби, посветени на замърсяването с неправилно изхвърлени цигарени фасове, бяха представени на събитие в София

Промяната в обществото по пътя към една по-чиста околна среда може да бъде постигната със силата на изкуството. Информационната кампания на Филип Морис България – ПромениКартинката – доказва това за поредна година. Едни от нейните акценти отново са серия от въздействащи видеа, дело на студенти на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, но също така и провокиращи размисъл плакати, създадени от художници от цялата страна.

Новата глава от смелия творчески подход на кампанията към темата за замърсяването с неправилно изхвърлени цигарени фасове беше представена по време на събитие в София пред медии, партньори и съмишленици на ПромениКартинката.

„За съжаление, все още сме свидетели на фасове, изхвърлени от прозореца на автомобила или през терасата“, заяви от сцената водещата на събитието и посланик на кампанията Ива Екимова. „Ето защо целим да променим толерантността към подобно поведение. Напълно бих разбрала поклащането на глава в стил „Това не е възможно“, но сме твърдо убедени, че чрез всички форми на изкуството е напълно постижимо, защото вярваме, че това е най-бързият и емоционално въздействащ начин да променим картинката.“

На снимката: Ива Екимова

Потвърждение на думите ѝ са произведенията на студентите от НАТФИЗ и на художниците зад изложените плакати. С тях творци от няколко поколения ясно и категорично показват, че дори в нашето забързано съвремие изкуството може да бъде мост между различни аудитории и вдъхновение за подобряване на заобикалящата ни среда.

Силата на краткия видеоразказ

Партньорството между ПромениКартинката и НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ продължава успешно вече пет поредни години, а форматът доказано работи – досегашните клипове на студенти, разглеждащи темата за замърсяването с неправилно изхвърлени фасове, са генерирали стотици хиляди гледания онлайн и са излъчени по време на редица арт фестивали в страната.

През 2026 г. нова вълна студенти от обучителния модул „Социална реклама“ създават видеа с тяхната авторска интерпретация на проблема. И именно тези видеа бяха представени премиерно на събитието в София.

“Голяма част от хората не знаят, че разграждането на един фас отнема до 15 години, и всъщност тези видеа имат за цел да покажат, че изхвърлянето на отпадъци там, където не им е мястото, унищожава природата”, обясни доц. Росица Илиева, преподавател във факултета “Екранни изкуства” в НАТФИЗ.

На снимката от ляво надясно: Ива Екимова, доц. Росица Илиева, д-р Христо Бонев и д-р Вера Мутафчийска от НАТФИЗ, Симеон Попов от Филип Морис България

Общо девет екипа второкурсници, изучаващи режисура, операторско майсторство, драматургия, монтаж, звук, сценарий и продуцентство, показват с творбите си как дори тази сериозна тема може да бъде представена свежо, иновативно и дори с фино чувство за хумор, така че да резонира със зрителя и да подтикне към размисъл и желание за трансформация на навиците.

Видеата са изключително разнообразни – от историята на футболен фен, който се оказва най-големият нарушител на и отвъд терена; през мъж, чието сбъркано разбиране за мъжественост се сблъсква с разочарованието на жената, която опитва да впечатли, до едно утопично бъдеще, в което проблемът с неправилно изхвърлени фасове е стигнал такива мащаби, че домове и улици са заринати с планини от фасове. Бъдеще, в което никой от нас не иска да живее.

В сърцевината на всеки клип на студентите стои ясното послание, че промяната започва от нас самите. И че често проявата на лична отговорност е примерът, който да вдъхнови и околните.

Всички видеа може да гледате в канала на ПромениКартинката в YouTube.

На снимката: студентите Павел Симеонов и Велизар Машев

Размисъл чрез изкуство

Новост в усилията на ПромениКартинката за по-чиста среда тази година е провелият се за пръв в рамките на кампанията конкурс за плакат, посветен както на темата за замърсяването с неправилно изхвърлени фасове, така и на риска от пожари, който те създават.

На събитието в София бяха представени впечатляващите творби, подбрани от журито на конкурса, организиран в партньорство с Международното триенале на сценичния плакат.

Всяка от творбите илюстрира темата чрез визията и отличителния стил на своите създатели – както утвърдени художници, така и млади творци.

„Съвместната ни инициатива с ПромениКартинката е пример за това как изкуството на плаката може пълноценно и с достойнство да изпълнява своите социални, художествени и комуникационни роли и да бъде повод за провокиране не само на творческата активност на визуалните артисти, но и на отговорно поведение сред хората, към които е насочено посланието“, коментира Албена Спасова, съорганизатор на Международното триенале на сценичния плакат и преподавател в НХА.

През идните месеци най-добрите творби от конкурса за плакат ще бъдат показани и в рамките на изложби в различни градове из страната.

На снимката: Ива Екимова и Албена Спасова

“Съвместната работа с колегите от НАТФИЗ и Международното триенале на сценичния плакат беше наистина вдъхновяваща”, разказа Симеон Попов, мениджър „Връзки с обществеността“ във Филип Морис България, за партньорствата тази година. “Благодарение на професионалния подход на преподавателите от НАТФИЗ, както и на д-р Албена Спасова и проф. Божидар Йонов от НХА, талантът на студентите и художниците успя да пресъздаде посланието на кампанията ни по един изключително елегантен и фин начин.”

Пътешествието досега

Кампанията ПромениКартинката стартира през 2021 г. и от тогава до сега не е спирала да насочва вниманието на обществото към значимия, но често пренебрегван проблем със замърсяването на градската среда и природата с отпадъци и в частност – с неправилно изхвърлени цигарени фасове.

„Важно е за нас да споделяме фактите, да провокираме обществен разговор и да насърчаваме отговорно потребление, така че изхвърлянето на филтри на употребени тютюневи изделия извън определените места да стане социално неприемливо поведение“, обясни по време на събитието Диляна Якова, мениджър „Регулации и устойчиво развитие“ във Филип Морис България. „Убедени сме, че заедно с нашите партньори и съмишленици променяме всъщност културните нагласи и реално допринасяме за по-чисти градска среда и природа.“

На снимката: Диляна Якова от Филип Морис България

Чрез пътуващи изложби, образователни събития, доброволчески акции и партньорства с различни фестивали из страната кампанията изпълнява своята мисия – без да звучи назидателно и с помощта на изкуството да стартира навременен, но приятелски диалог по темата и да насърчи промяната на навиците.

Защото само заедно можем да променим картинката.

*Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България