Изненада! Сиена Милър се е сгодила (СНИМКА)

Актрисата Сиена Милър се е сгодила за актьора и модел Оли Грийн, седмици след като разкри, че двамата са посрещнали второто си бебе заедно. Според "People", новината идва от изданието "E!News, малко след като звездната двойка посрещна второто си общо дете. Милър, която също има и по-голяма дъщеря на име Марлоу, от бившия си партньор Том Стъридж, посрещна първото си дете от Оли Грийн в края на 2023 г.

В петък, 5 юни, Милър е била заснета в Барселона, Испания, като на ръката ѝ се вижда пръстен, който изглежда като годежен. Облечена небрежно със сини дънки и бял потник, майката на три деца държеше новороденото си бебе на гърдите, като поставяше ръка върху него и показваше пръстена си, пише People.

Sienna Miller Is Engaged to Actor and Model Oli Green, Weeks After Revealing They Welcomed Their 2nd Baby Together https://t.co/jiCKrKPuV6 — People (@people) June 9, 2026

Засега двойката не е коментирала официално, за да потвърди новината за годеж.

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Връзката на Милър и Грийн

Сиена Милър и Оли Грийн имат връзка като двойка от 2022 г.. оттогава често са заснемани от медии на различни романтични срещи из града – включително баскетболни мачове и вечери в в изискани ресторанти. По-късно двамата се появиха заедно и на афтърпартито на "Vanity Fair" за наградите "Оскар" през 2022 г., като минаха по червения килим хванати за ръка.

Милър е една от най-разпознаваемите британски актриси. Освен с успешната си кариера в киното, тя често присъства в светските хроники заради връзките си с известни личности и отличителното си чувство за стил. Няколко пъти се е сгодявала, включително за Джуд Лоу, но досега не се е омъжвала.

Снимка: Getty Images

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Въпреки 15-годишната им разлика във възрастта, изглежда, че сега актрисата е открила правилния партньор в лицето на Грийн.