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Олимпиакос стартира преговори с Лудогорец за Петър Станич, „орлите“ искат крупна сума за звездата си

10 юни 2026, 12:45 часа 453 прочитания 0 коментара

Ръководството на гръцкия футболен гранд Олимпиакос започва преговори с Лудогорец за привличането на сръбския национал Петър Станич. Това съобщи изданието в южната ни съседка – „Протахлити“. 24-годишният полузащитник направи силен последен сезон за разградчани, като записа 16 гола и 13 асистенции в 55 мача. Той завърши като най-добър реализатор в турнира Лига Европа със 7 попадения.

Лудогорец вече е отхвърлил оферта на стойност 7 милиона евро за халфа

Интерес към Станич проявяват доста чуждестранни клубове, сред които нидерландския АЗ Алкмаар, испанските Бетис и Севиля, като сърбинът е следен и от скаути на италианския Милан.

Петър Станич Лудогорец

Според различни информации ръководството на Лудогорец вече е отхвърлило оферта на стойност 7 милиона евро за играча, когото оценяват на 10 милиона евро.

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Лудогорец Олимпиакос Петър Станич
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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