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Любослав Пенев подписа с Локомотив София, Ел Голеадор има огромно желание за работа

10 юни 2026, 13:39 часа 753 прочитания 0 коментара
Снимка: lokomotivpd.com
Любослав Пенев подписа с Локомотив София, Ел Голеадор има огромно желание за работа

Любослав Пенев е подписал договора си и е новият треньор на столичния Локомотив, стана ясно по-рано днес. Новината бе потвърдена и от собственика на клуба Веселин Стоянов. „Той се чувства добре, има огромно желание за работа. Договорът е за 1 плюс 1 година“, коментира босът на „железничарите“. Припомняме, че Ел Голеадор бе в тежко състояние, но с подкрепата на близки и фенове, успя да се стабилизира и отново да се завърне към футболната професия.

Официалното представяне на Пенев ще бъде в близките дни

Очаква се Пенев да бъде представен официално на треньорския пост в близките дни. Още преди седмица Стоянов разкри пред БГНЕС, че се водят преговори с Любо Пенев, а подписването на договора е само формалност. „Няма какво да крием, следващата от следващата седмица Любослав Пенев ще е треньор на Локомотив“, каза каза тогава той.

Локомотив София

През декември миналата година се разбра, че Пенев се бори с онкологично заболяване, а състоянието му беше тежко, като бившият футболист замина за Германия, за да проведе интензивно лечение.

Той се завърна в България в началото 2026 г. и продължи лечението си в страната. През март Пенев даде интервю за испанска медия, в което заяви, че се чувства добре, а подкрепа за лечението му се осигурява от България.

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За Пенев това е втора битка с раково заболяване след 1994-а година, когато проблем в слабините му попречи да бъде на Световото първенство в САЩ. Там „лъвовете“ постигнаха най-големия си успех – 4-о място, а класирането стана с огромната заслуга и на тогавашния нападател на Валенсия.

Последно Любослав бе начело на Локомотив Пловдив през 2024 година, а преди това водеше Хебър Пазарджик. Бившият нападател на Валенсия и Атлетико Мадрид е ръководил още ЦСКА 1948, Царско село на два пъти, на няколко пъти ЦСКА, Литекс, Ботев Пловдив, втория отбор на Валенсия.

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Любослав Пенев Локомотив София
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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