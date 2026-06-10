Министър Абровски заплаши с проверки при злоупотреби с "Кошница с грижа"

Инициативата на правителството "Кошница с грижа" е изключително социално отговорна. Към нея се присъединиха почти всички търговски вериги, като целта е в рамките на минимум 6 месеца минимум 30 продукта от малката потребителска кошница да бъдат намалени с минимум 15% за сметка на самите търговски вериги. Едно от условията е да бъде за сметка изцяло и само на търговските вериги, а другото условие е да в голямата си част само за български продукти.

Това каза за БНР министърът на земеделието Пламен Абровски по повод твърдение, че от намаленията ще бъдат ощетени земеделските производители у нас, тъй като продукцията им ще се изкупува по-евтино. Министърът обеща пълна проверка.

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"Не смятам, че някой от търговските вериги ще си позволи този лош имидж - в деня, в който стиска подадената ръка от правителството, на следващия ден да изнудва производителите, каза той".

И обеща да се направят проверки. "И този, който си е позволил да злоупотребява с добрата инициатива на правителството, и който си позволява да злоупотребява със страховете и надеждите на хората, ще понесе жестоко наказание", закани се той.

По повод започнатата от БАБХ проверка на всички млечни продукти, влизащи у нас, но и на тези произвеждани в България, министърът коментира, че ще има 100-процентов контрол.