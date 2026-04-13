13 април 2026, 15:20 часа 541 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Доган: Пред нас е съдбоносна битка за ценностите, правата и бъдещето на децата ни

Почетният председател на Алианса за права и свободи д-р Ахмед Доган се срещна с членове и симпатизанти на партията в Бургаско. Той присъства на предизборна среща в село Просеник, община Руен, където бе посрещнат от пълна зала, съобщиха от пресцентъра на партията. „Д-р Ахмед Доган е единственият лидер на нашата общност“, заяви Севим Али. По думите му активисти на АПС обикалят страната вече повече от 20 дни, а посланието, което чуват навсякъде, е едно и също – общността има един естествен лидер и това е д-р Ахмед Доган.

Севим Али подчерта, че Алиансът за права и свободи е правоприемник на ценностите, принципите и идеалите на автентичното ДПС. Той очерта и основните приоритети – възстановяване на държавността, връщане към нормалността, честни избори и край на натиска, рекета и зависимостите.

"България трябва да се върне към нормалността"

„България трябва да се върне към нормалността. Законите трябва да важат еднакво за всеки български гражданин. Изборите трябва да бъдат честни и прозрачни. В общините не трябва да има зависимости, а над бизнеса – рекет и натиск. На тези избори казваме: не на мутризацията в българската политика“, заяви още Севим Али.

Снимка: АПС

"Съдбоносни избори"

В своето изказване д-р Ахмед Доган определи предстоящите избори като съдбоносни за общността и държавата. Той акцентира върху значението на ценностите, правата и визията за развитие, както и върху отговорността към бъдещето на младите хора. По думите му е необходима пълна мобилизация, за да се гарантира сигурност, стабилност и по-добър стандарт на живот.

„След една седмица сме изправени пред много важна, съдбоносна битка – битка за нашите ценности, права, визия за развитие и най-вече за нашите деца. Всеки трябва да даде всичко от себе си за общността. Това е голямата цел, ако искаме да имаме сигурно бъдеще и да оставим на младите по-добър свят с по-висок стандарт на живот", каза Доган.

Деница Китанова Отговорен редактор
Ахмед Доган предсрочни парламентарни избори АПС Севим Али предсрочни парламентарни избори 2026
