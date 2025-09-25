"АЛДЕ знаят що за животно е това": Асен Василев за Пеевски, напомни и за кабинета "Орешарски" (ВИДЕО)

АЛДЕ, които изхвърлиха ДПС на Пеевски и знаят що за животно е това. - в момента казват, че в Европа, в ЕС има политически затворнници. Такова нещо сме нямали от 89 година. Това каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред медиите в парламента във връзка с инициативата на евродепутати от "Обнови Европа" да бъдат спрени парите за България, заради ареста на Благомир Коцев. Според Василев тези, които осиутяват парите за българските граждани, са Борисов и Пеевски, защото "държат Благо Коцев като политически затворник и че не позволяват вече втора година да се избере политически независима антикорупционна комисия".

"От една година предупреждаваме, че има проблеми с изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост, спомняте си миналата година юли месец казахме, че 10 млрд. лв. на българските граждани са поставени на карта, защото не се приема законодателството. От Европа ясно казват - това, което предлагате за антикорупционната комисия нито е политически независимо, това, което правите е да имате политически заторници и това е недопустимо в Европа", смята още Василев. ОЩЕ: Заради ареста на Благомир Коцев: Евродепутати атакуват плащанията към България

Паралел с кабинета "Орешарски"

Асен Василев обърна внимание на липсата на кворум в парламента.

"Втори пореден ден виждаме, че управляващите не могат да си осигурят кворум. Това започва много да прилича на правителството на "Орешарски", каза Василев.

Според него управляващите си търсят златен пръст, но "Продължаваме промяната" ясно са заявили, че няма да бъдат такъв.

По думите му кабинетът е вреден за българските граждани и трябва да си тръгне максимално скоро.

Оставката на Киселова

Асен Василев коментира и инициативата на "Възраждане" за оставка на Наталия Киселова, като уточни, че "Продължаваме промяната" ще подкерпи всяко усилия за нейното сваляне.

"Ние свалихме доверието от г-жа Киселова още в момента, в който тя се присъедини към "Новото начало", въпреки че беше подписала за кордон", добави още Василев. ОЩЕ: "Възраждане" ще събират подписи за оставката на Киселова