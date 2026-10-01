Андрей Гюров: Мирът изисква гаранции за сигурност, а не отстъпление пред страха

Андрей Гюров изрази вчера позиция по повод позицията на Румен Радев и тезите му за европейската подкрепа за Украйна и риска от ескалация. Гюров подчерта значението на европейското и евроатлантическото единство за сигурността на България и призова действащия български президент да заяви ясно своята позиция. Още: Първи социологически данни кой ще победи на изборите: Страшно много хора още се колебаят, очаква се висока активност

Публикуваме позиция на Андрей Гюров без редакторска намеса

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„Мирът изисква гаранции за сигурност, а не отстъпление пред страха.

Интервюто на Румен Радев поставя важен въпрос за посоката на европейската и българската политика за сигурност.

Когато се говори за “предел” на подкрепата за Украйна, за необходимостта да не се “притиска” Русия и за риска от ядрена ескалация, това вече не е само разговор за войната в Украйна. Това е разговор за това как разбираме сигурността на Европа и България.

Нашата позиция е ясна: всички искаме мир. Въпросът е какъв мир гарантира сигурността на България и Европа.

Дипломацията е необходима. Но тя не е алтернатива на възпирането и съюзите. Дипломацията има сила, когато зад нея стоят единството на Европа, способността на НАТО да възпира и готовността да защитаваме националния си интерес.

Не можем да приемем логиката, че колкото по-голяма е една заплаха за ескалация, включително ядрена, толкова повече Европа трябва сама да ограничава своята сигурност. Ядрената заплаха не може да бъде аргумент за политическо отстъпление.

За България това има пряко значение. Ние сме държава от ЕС и НАТО, на Черно море и на източния фланг на Алианса. Европейската солидарност и единството на НАТО не са външна политика, която наблюдаваме отстрани. Те са част от националната сигурност на България.

Затова е важно българският президент да заяви ясно своята позиция.

Споделя ли той тезите, че европейската подкрепа за Украйна трябва да има “предел“, определен от страха от руска ескалация? Смята ли, че ядреният риск трябва да определя границите на европейската политика за сигурност? И вярва ли, че сигурността на България се гарантира чрез по-силно европейско и евроатлантическо единство?

България не трябва да бъде поставяна между Европа и Русия.

България трябва да бъде в Европа и НАТО не като наблюдател, а като държава, която участва във вземането на решенията за собствената си сигурност.

Мирът е цел. Реален и устойчив мир се постига с гаранции за сигурност, не със заплахи.“

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