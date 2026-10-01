Гълъб Донев разкри дарител ли е на "Прогресивна България" убитият Илиян Филипов

Това, което зная, е, че Илиян Филипов не е сред дарителите на коалиция "Прогресивна България". Целият списък с всички дарители, които са дарили в предизборната кампания над 500 евро, е предоставен в Сметната палата. Това каза вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в ефира на Нова телевизия.

Относно отношенията между министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и убития Филипов, той каза, че не е запознат и не е навлизал в подробности около тази ситуация. ОЩЕ: БОЕЦ: Демерджиев е бил адвокат на застреляния Илиян Филипов, имало е заплахи отдавна

„Случаят е тежък, трагичен. Нека органите, които имат отношение към изясняването на случилото се, да бъдат оставени да изяснят и да разследват всички подробности около това убийство“, призова той.