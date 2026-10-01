Скандал в парламента: "Медийните потоци" на управляващите замениха мантинелите и полетите на Пеевски

Опитвайки се да пренареди дневния ред на парламента, мнозинството на "Прогресивна България" стигна до необичайно обяснение - изслушванията на вътрешния министър Иван Демерджиев трябвало да бъдат разделени заради различни "медийни потоци".

Първоначално депутатите трябваше да изслушат Демерджиев за твърденията му, че средства от обществени поръчки за мантинели са били използвани за финансиране на частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания. Самото изслушване беше поискано от управляващите и беше насрочено първоначално за 30 септември, но ден по-рано беше отложено заради убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив.

Тази сутрин Демерджиев все пак дойде в парламента, но мнозинството предложи дневният ред да бъде променен. Вместо първо да отговаря за мантинелите и полетите на Пеевски, министърът трябваше да бъде изслушан за убийството в Пловдив. Още: "Да оставим сложните обяснения по-встрани": Теза, че убийството на Филипов е непрофесионално

Опозицията подкрепи без възражения изслушването за убийството, но настоя темата за мантинелите да остане в програмата. От ДПС директно обвиниха управляващите, че се опитват да избегнат въпросите за обществените поръчки.

"Явно има какво да криете. Стигнали сте до извода, че договорите с анекси за мантинели са ги правили ваши министри - Гълъб Донев и Шишков. Това щяхте да чуете от Демерджиев", заяви Хамид Хамид от ДПС.

От ГЕРБ също настояха темата да остане. Георг Георгиев посочи, че около твърденията за мантинелите вече се изграждат политически кампании и е необходимо да стане ясно дали става дума за реална информация или за взаимни обвинения.

Мнозинството обаче, с подкрепата и на "Възраждане", прокара промяната. Именно тогава Слави Василев от "Прогресивна България" обясни защо двете теми трябва да бъдат разделени. Още: Криминалист изложи нова версия за убийството на Илиян Филипов

"Тези две отделни теми ще бъдат разисквани от министър Демерджиев в рамките на различни медийни потоци", заяви Василев. Изказването му предизвика смях, подвиквания и остри реакции от опозицията.

"Току-що разбрахме, че ролята на министър Демерджиев, на управляващата партия, е да създава медийни потоци. Не да служи на българските граждани, а да работи за медиите. Заради мантинелите загиват много хора. Срам, г-н Василев!", заяви Костадин Ангелов от ГЕРБ.

Хамид Хамид също се възползва от израза, като иронично заяви, че депутатите можели да оставят Василев "да плува в медийните потоци". По думите му, след като тази седмица министърът щял да бъде в един "медиен поток", следващата седмица можело да му бъде осигурен "друг басейн".

Станислав Анастасов от ДПС заяви, че парламентът "не е телевизионно студио, което режисира разни постановки", и отново настоя за изслушване на Демерджиев за обществените поръчки за мантинели. Още: След убийството на Филипов: Смут сред собствениците в един от строящите се мега комплекси в София

Председателят на парламента Михаела Доцова обаче защити решението за промяна на дневния ред. Тя обясни, че изслушването за убийството е нова точка, която първоначално е била добавена преди вече планираното изслушване за мантинелите. Впоследствие обаче предложи втората точка да отпадне.

От ГЕРБ направиха обратно предложение, но то не беше прието. В крайна сметка парламентът премина към изслушването на Демерджиев за убийството на Илиян Филипов, а темата за мантинелите и полетите на Пеевски остана за следващо заседание.