"Откъде има тези пари": ДБ дава Сарафов на НАП (ВИДЕО)

"Демократична България" ще подаде сигнал до НАП срещу Борислав Сарафов. Това обяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов по време на брифинг в парламента. Целта е да се провери Сарафов откъде има пари, имоти и дали те съответстват на неговите официални доходи. От формацията напомниха и за предишен сигнал на БОЕЦ за доходи на Сарафов и неговия син от транспортна фирма, за което досъдебно производство не е образувано от специалния прокурор, който трябва да разследва главния прокурор.

"Смятаме, че НАП трябва да разгледа това. Не просто да бъде проверен Сарафов, а да бъдат изследвани и прекратени механизмите, по които прокуратурата и съдебната власт се злоупотребява. Ние многократно сме говорили за проблеми в прокуратурата. Всички тези проблеми имат своята опашка и тя се изразява в пари. Новата власт трябва да установи има ли доходи, с които Сарафов да докаже своите инвестиции и ако не, да бъдат предприети действия", заяви още Божанов.

ДБ е помислила за ракията на хората

"Демократична България" продължиха темата за ракията. В контекста на предложението на управляващите за 1000 евро глоба за притежанието на домашно производство ракия без документи, Мирчев заяви, че финансовият министър изключително много държи хората да не могат да си подаряват спиртната напитка.

"От месеци работим върху промени в Закона за виното и спиртните напитки. Според тях ще има свобода за хората, всеки ще може да подарява ракия на приятел, в семейството. Ще могат хората да произвеждат ракия и да продават, когато тя е в малки количества и когато има ясен сертификат за произход", допълни Мирчев.

Според него това е масова практика в развитите страни и по този начин се дава шанс на малките производители. ОЩЕ: Вкъщи имате домашна ракия без документ?1000 евро глоба: Гняв заради "институционалния тормоз" на държавата