Войната в Иран::

Илияна Йотова ще подпише указа за освобождаването на посланика ни в ОАЕ

30 септември 2026, 19:07 часа 517 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Илияна Йотова ще подпише указа за освобождаването на посланика ни в ОАЕ

Да, ще подпиша указа за освобождаването на посланика ни в Обединените арабски емирства. Тази съгласувателна процедура мина през мен. Това заяви президентът Илияна Йотова в отговор на журналистически въпрос дали Иван Йорданов ще бъде освободен от поста.

Още: Първи социологически данни кой ще победи на изборите: Страшно много хора още се колебаят, очаква се висока активност

По повод подадения рапорт за освобождаване от военна служба от страна на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов тя заяви: "Вчера разговарях с адмирал Евтимов. Той ме предупреди, че ще има подобен рапорт". И допълни, че ще коментира решението, след като се запознае официално с документа и разговаря отново с адмирала.

Още: Илияна Йотова получила три нови покани за световни прояви за мир

Връщането на останките на цар Самуил у нас Йотова определи като значимо събитие за страната и успех на българската дипломация. „Най-накрая спокойната му душа ще намери покой в своя дом. Върна се в любимата си България, която защитаваше с цената на всичко, и заради която загина, виждайки ослепените войници", изтъкна тя.

Още: "Стига унижение на България": Форумът за демократично действие поиска отговори от Йотова

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ОАЕ Илияна Йотова посланик указ
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес