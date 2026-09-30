Татяна Дончева: За Пловдив Филипов е много влиятелен човек

Среднощното убийство на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, свързан с транспортния и строителния бизнес и с футболния клуб „Ботев“ (Пловдив), повдигна въпроси за възможните мотиви и версии за престъплението. Филипов беше застрелян около 1 ч. тази нощ пред свой имот в пловдивския квартал „Христо Смирненски“. По случая е образувано досъдебно производство за умишлено убийство, като разследващите работят по всички възможни версии. В предаването „Лице в лице“ на bTV адвокатът по наказателни дела и политик Татяна Дончева заяви, че е познавала името на Филипов от времето, когато Пловдив е бил неин избирателен район.

„За Пловдив това е много влиятелен човек“, каза Дончева. По думите ѝ Филипов е бил свързан с ГЕРБ и ДПС, включително с Делян Пеевски, а впоследствие и с представители на сегашната власт. Тя определи подобни контакти като характерно за българския бизнес. Дончева подчерта, че на този етап не може да посочи конкретна версия за убийството, тъй като това е работа на разследващите. Според нея обаче при подобно престъпление не бива да се правят заключения само по публикации в социалните мрежи.

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Името на Филипов е свързано и с публични конфликти в Пловдив. В отворено писмо от март 2025 г. той определя града като „феодален“ и посочва свои бизнес опоненти. Тези негови твърдения са част от публичния фон около отношенията му с други представители на бизнеса, но сами по себе си не доказват мотив за убийството.

По време на разговора Дончева коментира и информацията, че Филипов и негов съдружник са били свързвани с разследване за изчезнали лица и са били задържани за 24 часа. Тя посочи, че тогава техен адвокат е настоящият вътрешният министър Иван Демерджиев. Дончева защити професионалната роля на Демерджиев като адвокат и заяви, че самото поемане на защитата на задържан човек не може да бъде основание за обвинения срещу адвоката. По думите ѝ, ако има данни за нарушение на закона или използване на служебни връзки, те трябва да бъдат конкретно посочени.

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Междувременно разследването на убийството продължава. Полицията издирва свидетели, изземват се записи от охранителни камери и се извършват проверки в района. Към момента няма официално посочен заподозрян или установен мотив. Прокуратурата и МВР заявяват, че се работи по всички версии, включително за поръчково и за битово убийство.

Филипов беше създател и ръководител на PIMK и една от ключовите фигури около „Ботев“ (Пловдив). Бизнесът му обхващаше транспорт и строителство, а през годините името му беше свързвано и с редица публични спорове в Пловдив.

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