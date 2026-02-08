Крум Зарков има характер и иска промяна на правосъдието ни: Анализ на Полина Паунова

"Оглавяването на БСП от Крум Зарков е една истински добра новина. Не, че БСП от пенсионерска партия ще тръгне към GenZ. И не, няма чудодейно да се преобрази във френска социална партия. БСП ще продължи да си бъде наследницата на БКП в България. Обаче има реален шанс Зарков да създаде среда за промяна. Причината за това твърдение е очевидна - личността на новия председател". Това написа журналистът Полина Паунова във Фейсбук.

Пътят на Крум Зарков - от служебен министър до лидер на БСП

От публичните действия на Крум Зарков, досега знаем: той влезе за кариера в БСП, подкрепен от Корнелия Нинова. (Всички помним онова му печално интервю с дядовците и ДС, за което впоследствие Крум се разкая публично и се извини публично за проявата на лош вкус). Това го припомням не толкова от любов към стари лакърдии колкото поради това, че е особено сложно в българската (а и не само) политика кариерата ти да започне с гаф, да го изстрадаш, да се извиниш наистина (а не както наскоро Румен Радев направи - да се извини, че накарал хората да го чакат дълго) и да продължиш напред, пише Паунова.

Недълго след като Корнелия Нинова даде път на Зарков като “млада надежда” - тя се опита да го смачка както стори със старите надежди тип Янаки Стоилов, Атанас Мерджанов, Михаил Миков. Нинова (тогава подкрепяна от Кирил Добрев) изхвърли тях от БСП не, за да няма конкуренция - по-сложно е, за да няма друго виждане. Впоследствие Нинова се освободи от Добрев, който си намери други капии в БСП, напомни журналистът.

"Да се върнем обаче на пътя на Зарков в левицата. Лидерката на БСП по онова време беше харесвана, прегръщаше кози и баби, казваше на Борисов, че иска да се разберат като мъже, изнамери отнякъде Румен Радев и го направи президент (не без помощта на ГЕРБ с номинация като Цецка Цачева). Ето защо човек сложно можеше да си представи как протеже на Нинова няма да следва линията, която именно тя задава. Още повече, че имаше публичния пример на Александър Симов - от ляв журналист-бунтар Нинова го превърна в партиен писач, направи го депутат и той в знак на благодарност никога не се осмели да ѝ противоречи. За разлика от него Зарков имаше политически виждания на собствено основание. Изразяваше ги. А когато сметна, че партията е става твърде авторитарна, огледало на ГЕРБ - ги каза на глас. Нинова го изгони от БСП", посочва Паунова.

Крум Зарков се появи в президентството. Коментарите, че е лесно да бъдеш бунтар като имаш гръб (в лицето на Радев), разбира се, не закъсняха. Зарков стана служебен министър на правосъдието. И опита доколкото можеше (и му беше позволено) да работи за ограничаване влиянието на Пеевски в системата. Отговорът на Пеевски и системата не закъсняха. И понеже нямаше “разследване”, с което да го уличат (ако имаше щяха да го ползват) - Зарков според ПИК се оказа мъчител на малки котенца (нищо че той самият е осиновил бездомна котка). Кампанията на ПИК потъна като всяка безоснователна тъпота, изтъква журналистът.

Но да се върнем на твърденията, че Зарков защитавал принципите си срещу Нинова, защото имал гръб в лицето на Радев. Оказа се, че тая работа явно си е характер, защото когато Радев поиска референдума за еврото Крум който по това време му беше юридически секретар, напусна веднага. Каза и защо: той не смята действията на президента за конституционно издържани, ето защо не може да продължи да заема поста. И понеже стана дума за характер: добрата новина за БСП е, че ще има председател с характер. А някой няма ли характер - няма нищо, добавя Полина Паунова.

За какво ще работи Крум Зарков?

Според нея Зарков даде ясно да се разбере, че ще работи за ограничаване на влиянието на Пеевски в БСП. А то е видимо - не само по ситните стъпки на Атанас Зафиров в кабинет 222А, а и по действията на всички от ръководството на партията и настоящата ѝ парламентарна група. Дали ще успее в това си начинание - не знаем. Дали ще се справи като председател на БСП - не знаем, защото хората освен всичко се променят (и това понякога е добра новина), допълва Паунова.

По думите ѝ засега имаме доказателства, че в политическата си битност Крум Зарков се е доказал като почтен, последователен и с ясна лична позиция. Дали ще ни харесва позицията му или не - това няма значение. В последна сметка е същественото - да има различни позиции и разговор по тях. Обратното на това е “работа за хората”, казва Паунова.

Според нея Крум Зарков е с ясен профил, с ясни заявки за преосмисляне на правосъдната система в България. Ключово ми се струва именно това. Защото е главната тема. И никаква друга тема не може да има (поради ред очевидности) докато тази не бъде решена.

И не на последно място: това, че Зарков застава начело на БСП сега е обещание (което може и да не се спази), че някога България ще има модерна, лява партия. Истинска, европейска лява партия. Дали ще доживеем до подобен развой - хич не е сигурно. Но досега не имало изобщо възможност за такова разсъждение, завършва анализа си Паунова.