Апартаменти, къщи, офиси: Депутатите с имущество за над 12 млн. лв. (ГРАФИКИ)

Според данни на Евростат България е на второ място сред страните от ЕС по ръст на цените на жилищата на годишна база през второто тримесечие на 2025 г. Цените у нас са се повишили с 15.5% спрямо същия период миналата година, а от 2010 г насам ръстът е със 133%. Същевременно през тази година, по данни на Националния статистически институт (НСИ), над 90% от домакинствата в страната живеят в coбcтвeнo жилище. Дали българските депутати попадат в тази категория?

Апартаменти, къщи, гаражи, офиси, магазини

Екипът на Института за развитие на публичната среда представи обобщени данни за имотите, които те са декларирали пред Комисията за противодействие на корупцията (КПК). От информацията става ясно, че 96 от общо 240 народни представители са обявили собственост – апартамент, къща, гараж, паркомясто, офис, магазин и др. Анализът не включва земеделските земи и имоти.

Общо са декларирани 107 апартамента, 71 къщи и 30 гаража. Част от тези имоти са наследствени, а друга – обявени като съсобственост със съпрузи и/или роднини на депутатите.

Общата стойност на недвижимото имущество, декларирано от народните представители, възлиза на 12 688 559 лв. Общата площ на имотите пък е 132 029 кв. м.

Actualno.com също ви представи поредица от материали, свързани с имуществените декларации на длъжностни лица - припомнете си тук.

Графика: "Отворен парламент", Институт за развитие на публичната среда

В допълнение към посоченото в графиката недвижимо имущество депутатите са декларирали и права на строеж и ползване (в общо 4 случая). Апартамент в чужбина – по-конкретно във Великобритания - е декларирал единствено депутатът Димчо Димчев от парламентарната група на "Възраждане".

Общата стойност на имуществото на депутатите е по-скоро ориентировъчна, пишат от Института за развитие на публичната среда. Това е така, защото в подадените декларации има имоти, чиято цена не е посочена. Причината за това не е ясна – възможно е да става въпрос за пропуск, за имущество, придобито по наследство, но и за умисъл от страна на депутатите.

Най-често апартаментите и гаражите на народните представители са в градовете София и Пловдив, а парцелите и къщите са в по-малки населени места в страната.

Коя парламентарна група е "лидер"?

Очаквано, най-много депутати от ГЕРБ-СДС са декларирали имоти – общо 23-ма. Това е една трета от народните представители от най-многобройната група.

За сравнение, повече от половината от депутатите на МЕЧ и "Величие" са посочили някакво притежавано недвижимо имущество.

Иначе "Възраждане" са с 16 народни представители, които са декларирали имущество, ПП-ДБ са с 14, "ДПС-Ново начало" и "Величие" имат по 8, МЕЧ, ИТН и БСП са с по 7, АПС - с 6.

Графика: "Отворен парламент", Институт за развитие на публичната среда

Проблемите в декларациите и възможните решения

"Публичността на имуществените декларации на народните представители е стъпка към повишаване на доверието в институциите. Когато информацията е ясна, точна и достъпна, обществото може да проследи не само доходите, но и потенциалните зависимости на своите избраници", пишат от института.

Прегледът на всички данни досега обаче е очертал някои проблеми с имуществените декларации, най-вече заради разнопосочните практики при тяхното попълване. Екипът е попаднал на примери за дублиране на декларирано имущество или задължение (когато става въпрос за съпружеска имуществена собственост) и попълване в погрешни графи. Така например някои депутати попълват разплащателните си сметки като “налични парични средства”, а те следва да се отбелязват в “банкови сметки”. Други народни представители пък посочват спестяванията си в чуждестранна валута, без да отбелязват равностойността ѝ в левове.

"Всичко това затруднява машинната обработка на данните и налага те да бъдат повторно проверявани ръчно. В тази връзка въвеждане на още по-конкретни указания с примери, подобряване на формата на декларациите с автоматични контроли в тях и пр. ще гарантира, че всички депутати подават информацията по единен, стандартизиран начин", предлагат от института.

Екипът посочва, че подобна промяна не е само технически въпрос, а е "стъпка към по-зряла политическа култура, в която прозрачността не е формалност, а част от ежедневната отговорност на тези, които вземат решения от името на обществото".

*Заглавната снимка е илюстративна.