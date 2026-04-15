Асен Василев благодари на АЛДЕ и "Обнови Европа" за изключването на ДПС

„Вярвам, че българите ще излязат да гласуват и могат да променят нещата към по-добро. Унгария показа, че промяната е възможна. Вярвам, че българите могат да изградят България без корупция, със силна държава, без външна намеса и с честни избори“, заяви председателят на „Обнови Европа“ (RENEW EUROPE) в Европейския парламент Валери Айе, която беше вчера в София заедно с евродепутата от „Продължаваме Промяната“ Никола Минчев, за да подкрепят „Продължаваме Промяната“ в предстоящите избори. Те проведоха срещи с граждански организации, младежи и симпатизанти на ПП.

Снимка: Коалиция ПП-ДБ

Валери Айе се обърна към българите и с посланието: „Вашето бъдеще е във вашите ръце. Вашето бъдеще е европейско. И заедно с вас се борим за вашето европейско бъдеще. Затова излезте и гласувайте!“ Заедно с председателя и зам. председателя на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев и Николай Денков те се срещнаха с граждани на пл. „Св. Неделя“ центъра на София.

Асен Василев благодари на Валери Айе, че пристигна в София, за да подкрепи „Продължаваме Промяната“. „Както и тя каза, изключително важно е всички хора да излязат и да гласуват. Имаме уникален шанс от 2009 г. ГЕРБ и ДПС да са общо под 80 депутати и веднъж завинаги да имаме нов Висш съдебен съвет, нов главен прокурор и най-накрая да има малко справедливост в страната“, каза лидерът на ПП.

Снимка: Коалиция ПП-ДБ

Той също благодари на RENEW EUROPE и АЛДЕ за това, че след като от ПП поставиха въпроса, европейските политически структури изхвърлиха ДПС и Пеевски от редиците си. „Те направиха тази решителна стъпка и ясно показаха, че в Европейския парламент има европейски семейства, които наистина държат на антикорупцията и не позволяват хора с „Магнитски“ да са в техните листи“, припомни Асен Василев.

Бившият министър-председател, а сега кандидат за народен представител от ПП-ДБ акад. Николай Денков също остана очарован от срещата си с Валери Айе.

"Valérie Hayer е истински приятел на България. До нас е в най-тежките битки, с личен ангажимент. Благодаря й от сърце за посланието, което отправи днес към младежите и симпатизантите, с които се видяхме в София. Европа ще е до нас в битката да изградим силна и сигурна България без корупция, без чужда намеса и разбира се, с честни избори в неделя", написа акад. Денков във Фейсбук.

Друг бивш министър-председател, но и бивш съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков също изрази задоволството си от срещата с Айе.

"Вчера в приятелски разговор обсъдихме с Валери Айер, председател на либералната група „Обнови Европа“, за това с какво всъщност коалицията “Продължаваме Промяната Демократична България” се различава от всички други партии", обясни Петков.

Уж всички днес се борят с олигархията, но само нашите кметове бяха арестувани – може би защото само ние не на думи, а с действия объркахме плановете на мафиотите, посочи Петков.

Уж всички са за европейското развитие на България, но само ние нито сме подписвали „Турски поток“, нито договора с „Боташ“, а реализирахме газовата връзка с Гърция, която единствено даде истинска алтернатива, добави той

Уж всички разбират от бюджети, но само ние увеличихме пенсиите и подкрепата за младите семейства, без да вдигаме данъците, като същевременно подпомогнахме бизнеса с ниски цени на тока и без да увеличим съотношението дълг/БВП, отбеляза Кирил Петков.

Уж всички днес са срещу Пеевски, но само ние, заедно със стотици хиляди хора, организирахме протестите и свалихме правителството, зависимо от него. Уж всички са против Сарафов, но на протестите срещу него отново сме само ние, каза още бившият съпредседател на ПП.

"Хората в Унгария отхвърлиха модела на Орбан, защото той ги провали. Надявам се, че и българите ще направят същото в неделя – не на ужким, не замяна на едни с други, а истинска промяна", добави още Петков.