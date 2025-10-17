Асен Василев: Управляващите се крият по храстите, за да не отговорят на младите лекари (ВИДЕО)

"Пет месеца управляващите се крият по храстите, за да не отговорят на младите медици и медицинските сестри и с пълен цинизъм се отнасят към техните искания. Ние ще продължим да събираме подписи да искаме извънредна комисия, за да може да се разгледа най-накрая на второ четене законопроектът преди 31 октомври, когато трябва да бъде внесен бюджета. Това каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред медиите в парламента.

ПП не се отказва от здравна комисия

От "Продължаваме промяната" за пореден път са поискали здравна комисия, която да разгледа въпроса за заплатите на младите лекари и сестри, но такава не е имало. Освен това от партията обърнаха внимание, че работната група по темата е била отложена заради липсата на депутатите от ГЕРБ и "ДПС - Ново начало".

От партията на Асен Васиев обаче не се отказват и са внесли още едно искане до Киселова да свика извънредно заседание на здравна комисия.

Василев има информация, че има готов бюджет на НЗОК, без увеличението на сестрите и младите лекари.

"Поведението на управляващите е цинично"

От своя страна Васил Пандов каза, че цинизма на управляващите към лекарите и медицинските сестри продължава за поредна седмица.

"Междувременно, докато те протестират и никой не им обръща внимание, въпреки че абсолютно спокойно държавата може да отговори на техните искания, управляващата коалиция се зае да разпределя властта. Това управление е основано на консумация на власт", каза Пандов.