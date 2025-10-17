Войната в Украйна:

Борисов предложи Пеевски официално да влезе във властта, но "само ако ИТН и БСП са съгласни" (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов потвърди за водени разговори за включване на "ДПС-Ново начало" като официална част от коалиционното правителство. Предстоят срещи между премиера Росен Желязков и представителите на ИТН и БСП, с които заедно да решат дали и де юре да приемат подкрепата на Делян ПеевскиЗа самия него Борисов не спести похвали:

"С Пеевски трябва да се говори право в очите. Останалите, които искат или не искат това да се случи, да дадат друг вариант. Аз друг нямам. Поех тежестта - те няма да спрат да повтарят Борисов и Пеевски. Срещнете се трите партии, поканете "Ново начало" и в рамките на парламента, за да не дразним хората и гарантирайте едно преминаване през първия бюджет в евро. Ако са против и не искат или излезе, че само ГЕРБ иска да го направи, аз съм против. Ако ИТН и БСП са окей, каните и говорите, а не да излиза, че само ГЕРБ го правиме и ще влезем в говоренето на другите", обясни Борисов.

По думите му от вторник насам единствените, които са заявили, че подкрепят правителството, били хората на Пеевски. "И сега едната алтернатива е да се срещнем с "ДПС-Ново начало" и Мирчев да изпляска: "Ето, Борисов е с Пеевски". Другата алтернатива е да ходим на избори", коментира още Борисов и подчерта, че членовете на неговата формация катрегорично са против провеждането на нов предсрочен вот.

Той обоснова нуждата от стабилно парламентарно управление с повишаването на цените през януари и февруари, а на страната трябвало стабилност и в парламента. "Исках ПП и ДБ да предложат нещо. Те не предлагат. Или се прави нещо в рамките на парламента, да си подбереш мнозинство, с това мнозинство да изговорите кой проект на бюджета ще се подкрепи, и ако тогава имаме "Да" за бюджета, договорим ли се с останалите колеги, действаме", сподели той. "Ако ПП и ДБ вчера бяха казали, че са готови да подкрепят, те казаха точно обратното. Не казаха и втория вариант, ако ние направим четворна коалиция с ДПС-Ново начало, те каква коалиция ще направят - с "Възраждане", МЕЧ и "Величие". Това са единствените варианти, иначе февруари в зимата сме на избори", коментира Борисов.

"Аз мога да понеса колкото искат да говорят за Пеевски и Борисов. Аз от 20 години познавам Делян Пеевски и знам на какво мога да разчитам. И той се съобразява с мен. Помолих г-н Желязков да отиде и да се срещне с ИТН и БСП, които са подписали кордон срещу Пеевски, да им каже, че аз мога да понеса да говорят, колкото искат за мен и за него", обяви той и потвърди спекулациите, че действително предстои среща с ДПС по темата с преконфигурирането на властта.

Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
