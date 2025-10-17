Мирчев: Днес Борисов сам си призна, че Пеевски го изяде (ВИДЕО)

"Днес Борисов сам си призна, че Пеевски го изяде. Борисов се гърчи пред Пеевски и невъзможността да се отскубне и да отиде на избори и да направи последен опит ГЕРБ да не бъде погълнат от Делян Пеевски", коментира лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев по време на брифинг в централата на партията. Мирчев обърна внимание на думите на Борисов, че познава Пеевски от 20 години, слуша го и изпълнявал.

"Жертвата днес на шефа на МВР - Пазарджик е само компенасция, затова, че за пореден път Борисов не можа да вземе главата на вътрешния министър след като правилно беше установил, че той обслужва Делян Пеевски. Делян Пеевски му каза: няма да я взимаш и това не се случи", добави още Мирчев. ОЩЕ: "Не е време за избори": Желязков и Борисов обявиха следващите ходове на ГЕРБ с Пеевски

Вървим към мека диктатура

"Новата коалиция очевидно ще бъде от четири партии", отбеляза Мирчев. По думите му от гледна точка на управляващите политическа криза няма, но според него има огромна опасност за държавата.

"Вървим към мека диктатура и "ДПС - Ново начало" окончателно да овладее цялата власт в България", смята Мирчев.

Той отрече "Да, България" да са били готови и да са протягали ръка да влязат в управлението.

"Нашите условия ги сложихме на масата още миналата година, те бяха Пеевски да бъде вън от всякакво влияние в институциите. Борисов тогава се уплаши, избра да управлява с Пеевски, избра си слабо правителство и в момента продължава в същия дух, признавайки окончателно, че той изпълнява повелите на Пеевски, заедно с БСП и ИТН, които са изцяло под контрола на Делян Пеевски", посочи още Мирчев.

БСП се е предала, според "Да, България"

Мирчев обърна внимани, че БСП не са защитили собствения си председател на парламента. "Дори комунистите днес не са като комунистите едно време, единственото, което правиха да отстояват някакви цели", каза той и изрази мнение, че сега БСП се е предала "изцяло в лапите на Пеевски. "Там нищо не може да се очаква. Става дума за труп, който е на изкуствено дишане", коментира още Мирчев. ОЩЕ: Борисов предложи Пеевски официално да влезе във властта, но "само ако ИТН и БСП са съгласни" (ВИДЕО)