"Пеевски се връща - с или без Борисов"

"Дали с Борисов, или без Борисов, Пеевски се връща, Пеевски идва", заяви бившият енергиен министър от БСП Румен Овчаров в интервю за БНР, като очерта два паралелни процеса, които според него текат в българската политика. Първият е "процесът по изпирането на ГЕРБ и Бойко Борисов и на ДПС и главно на Делян Пеевски", каза Овчаров, и по думите му той тепърва ще доведе до публичното явяване на Пеевски "изпран, в бяло и готов да поеме управлението на държавата".

Овчаров подчерта, че вторият процес, който тече паралелно, е свързан с начина, по който Пеевски навлиза в различни структури – локални и институционални. "Този процес има още известно време, за да завърши", допълни той, и отбеляза, че това вече се е повтаряло в различни структури, където е бил замесен Пеевски.

Бившият министър бе категоричен и по въпроса за природата на ГЕРБ: "Това е клиентелистка партия", каза Овчаров, като посочи, че клиентелизмът вече обхваща и други политически формации. По думите му наблюдаваме пренасочване на клиентелата към "Новото начало" и към Делян Пеевски, а резултатите от изборите в Пазарджик са показателни за тази промяна.

За драмата около Борисов и възможните политически ходове Овчаров каза, че не вярва в дългосрочни многоходови комбинации: "Политическите комбинации са максимум двуходови, като вторият ход е предателство. Борисов реално е бесен". Той призна, че има слухове за завръщане на Борисов като министър-председател, но смята, че това би било "неговата Лебедова песен" — крайна стъпка в процеса по "изпирането" на Пеевски и приключване на съответните схеми.

"БСП е на масичката"

Овчаров не спести и критиките си към собствената си партия: "БСП в момента — елитът на партията е седнал на масичката пред празните панички." Според него ръководството е склонно да премълчава неудобните теми, защото "нямат друг шанс, освен да стоят във властта". Той предупреди, че при продължаващо неравномерно разпределение на "паничките" ще последва етап на недоволство сред "гладните" в партията.

По темата за възможно назначение на Пеевски като премиер Овчаров заяви: "Трябва да сме готови. Ще трябва да си изпием чашата до дъното." Той не очаква масово социално напрежение веднага, но допуска, че натрупването на проблеми може да доведе до по-сериозни обществени реакции. Макар да призна, че съдебната система би могла да бъде фактор, който да попречи на политическите амбиции на Пеевски, Овчаров настоя, че тази система в голяма степен е под негов контрол.

Коментарът му за президента бе остър: според Овчаров президентът е част от "групата Борисов - Пеевски - Радев" и е "удобен и на двамата". "Неговите приказки нямат нищо общо с реалните му действия", каза той, като добави, че по този начин президентството не само не формира алтернатива, а я "убива".

"Лукойл"

Овчаров се спря и на икономическите теми: "Има много апетити към Лукойл", предупреди той и посочи проблеми и със състоянието на АЕЦ "Козлодуй". По думите му разходите за основни ремонти са нараснали драстично и това се дължи на присвояване: "Защо се прави това? Защото тези пари се крадат."

Интервюто на Румен Овчаров рисува мрачна картина на политическа реорганизация, в която, по негови думи, клиентелистките механизми пренареждат властта и икономическия ресурс в полза на нови играчи, докато традиционните партии губят позициите си или се продават на статуквото.