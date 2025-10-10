"Управляващите ги пратиха за "зелен хайвер": ПП ще бъдат упорити за младите лекари и сестрите (ВИДЕО)

"Протестиращите медицински специалисти са пратени за "зелен хайвер". Ще стане, ама друг път", каза депутатът от ПП-ДБ Васил Пандов пред медиите в парламента. Поводът за твърдението им е отменена работна група и здравна комисия по темата. Васил Пандов повтори тезата на "Продължваваме промяната", че това се прави с цел да няма основание после в бюджета за тези средства.

"Може би живеем в един сценарий на Кафка. Не е новина, че за поредна седмица излъгаха протестирагщите млади лекари и сестри, че ще се случи нещо с искането за увеличение на възнагражденията. Тази седмица трябваше на първо място да има заседание на комисия на здравеопазването, което се отмени, защото в същия момент пленарна зала разглеждаше други социални пакети за военнослужещите. Няма лошо, но е цинично, когато за едните размглеждаш, а за другите да не правиш нищо", смята Пандов.

"Продължаваме промяната" ще бъдат упорити

"Продължаваме промяната" ще бъдат упорити и ще продължават да настояват за здравна комисия до края на октомври. "Ще бъдем упорити и ще внесем отново днес искане за извънредна комисия по здравеопазнване другата седмица, която да разгледа Закона за увеличаване на възнагражденията", смята още Пандо. Според него, ако това не се пиеме до 20 октомври, едва ли ще се случи в държавния бюджет. ОЩЕ: Няма какво да губим, в чужбина ще ни приемат с отворени обятия: Младите лекари обидени на Тошко Йорданов