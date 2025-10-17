Войната в Украйна:

Доц. Буруджиева: ГЕРБ направи заявката, че те са силните

ГЕРБ направи заявката, че те са силните. Те ще споделят управлението, ако и другите споделят негативите, обясни тя. Няма политическа криза, защото няма да падне правителството, няма да ходим на избори. Точно толкова ще е властта, колкото и досега. Нищо няма да се промени освен да се смени председателят на НС. В политиката е много важно да предвидиш всички възможности. Това заяви политологът Татяна Буруджиева в предаването „Панорама” по БНТ.

„Пазарджик е една община с един много дълго управляващ кмет. В Пазарджик тези гласове, които сега виждаме при ДПС-Ново начало, на местни избори обикновено те се разпределят към едни други партии. Сега ДПС-Ново начало си взима тези гласове, каквито на национално ниво“, категорична е тя. „Аз лично очаквах там по-голям резултат от „Продължаваме промяната“, след като имат от две години кмет. Загубата на ГЕРБ е към 500 гласа“, поясни политологът.

„Доц. Киселова е последната символична фигура, която показва кой е първата и водеща политическа сила. Борисов няколко дни се опитва да докаже и припомни, че те са първата политическа сила и ако решат ще споделят властта. Неслучайно лидерът на ГЕРБ каза, че гърбът му е голям, но хлъзгав“, поясни тя.

