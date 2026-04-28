Атанасов за скандалите в ПП-ДБ: Разделението е разочароващо за демократичната общност

Лидерът на ДСБ ген. Атанас Атанасов отправи остро предупреждение за състоянието на коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България", като определи вътрешните разделения като удар по доверието в цялата демократична общност. В публикация във Facebook той подчерта, че разцепленията подкопават общата кауза и разочароват избирателите, които и без това често подкрепят формацията със "скърцане на зъби".

Изявлението идва на фона на нарастващо напрежение в ПП-ДБ. От "Да, България" настояха за създаване на единен център-десен политически субект и подписване на ново коалиционно споразумение с ДСБ и "Продължаваме промяната", като посочиха проблеми в работата на парламентарната група в 51-ото Народно събрание. От ПП засега потвърждават единствено намерението за обща кандидатура за президент.

Ден по-рано Николай Денков коментира в ефира на Нова телевизия, че идеята за единен политически субект на практика означава една партия, макар това да не е заявено директно. "Ние сме много далеч от това да бъдем една партия и те го знаят много добре", подчерта той.

"Разочароващо за демократичната общност"

Атанасов поставя ситуацията в по-широк политически контекст - според него страната се намира в момент на сериозни рискове, включително геополитически, икономически и корупционни. Той акцентира, че за първи път от 1997 г. насам една политическа сила концентрира пълно мнозинство в парламента и е на път да излъчи самостоятелно правителство. В такава среда ролята на опозицията не е просто важна, а ключова.

По думите му единствено ясна, последователна и твърда опозиция може да действа като коректив на властта и да ограничава рисковете от злоупотреби, самозабравяне и отклонение от стратегическите приоритети на държавата.

"В този контекст разделението в коалицията е разочароващо за демократичната общност - хората, които за пореден път проявиха зрялост, дисциплина и инстинкт за самосъхранение в подкрепата си към нас, със, нека бъдем честни - „скърцане на зъби“. Това разделение ерозира доверието в общата ни кауза", пише Атанасов.

Той подчертава, че "Демократи за силна България" е подхождала последователно към партньорствата - както в рамките на "Демократична България", така и в по-широкия формат на ПП-ДБ, без да участва в публични конфликти, които биха разклатили доверието.

Според него настоящият момент изисква обратното на това, което се наблюдава - повече единство и политическа зрялост, особено с оглед на предстоящите президентски избори.

"Днес повече от всякога е необходимо да действаме като общност - с ясното съзнание, че сме изправени пред сериозни предизвикателства, включително и предстоящите президентски избори, които изискват единство, отговорност и политическа зрялост", посочва той.

В заключение Атанасов предупреждава, че вътрешните конфликти и краткосрочните сметки могат да имат дългосрочна цена: "Раздробяването, вътрешните противопоставяния и краткосрочните тактически сметки са не просто грешка - те са риск за стратегическата ни цел: силна, демократична и европейска България".