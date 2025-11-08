Атанас Зафиров от Търговище: БСП остава гарант за социалната политика и сигурността на хората

Председателят на Националния съвет на БСП, лидер на коалиция „БСП – Обединена левица“ и заместник министър-председател Атанас Зафиров посети Търговище, където проведе среща с актива на партията в града и областта, съобщиха от пресцентъра на социалистите. Основните теми в разговора бяха свързани със социалните приоритети в работата на БСП в рамките на управлението – увеличаването на минималната работна заплата, предвиденото повишение на пенсиите и запазването на т.нар. швейцарско правило, което гарантира ежегодно осъвременяване на пенсиите на база инфлацията и ръста на доходите.

Кого защитава БСП?

„БСП защитава работещите бедни и хората с ниски доходи. Социалната политика е нашата емблема и ние я отстояваме с конкретни действия“, заяви Зафиров.

Той подчерта, че увеличението на сумата за обезщетение през втората година от майчинството – от 780 на 900 лв. – е важна стъпка в подкрепа на младите семейства и в борбата с демографската криза. По думите му това решение съчетава както грижа за майките, така и възможност за по-добро бюджетно управление, тъй като стимулира връщането на работа през втората година.

Решението за "Лукойл" е навременно, според Зафиров

Вицепремиерът коментира и темата с „Лукойл“, като подчерта, че ако не беше взето навременно решение, е съществувал реален риск от сериозно затруднение с доставките на гориво. „Ситуацията можеше да прерасне в национален проблем, но благодарение на взетите мерки това беше избегнато”, посочи той.

В срещата участваха още председателят на Общинския съвет на БСП – Търговище и член на Националния съвет на партията Десислава Петрова, началникът на политическия кабинет на председателя на БСП и също член на НС Георги Гогов, общински съветници, ръководството на местната структура и членове на левицата.