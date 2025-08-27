Атракционите влизат в публичен електронен регистър

Предвиждаме публичен електронен регистър на всички атракциони. Това съобщи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов в началото на днешното правителствено заседание. Той обясни и какви ще са основните предложения в изготвящия се законопроект, който цели да въведе регулации след трагичния инцидент, при който след парасейлинг в Несебър загина 8-годишно дете. "Новият регистър ще се води от Министерството на туризма", уточни Караджов.

Предложенията предвиждат:

Професионална застраховка „Отговорност“ за всяко едно място на предлаганата атракция;

План за безопасност на атракцията и лице, което отговаря за безопасността;

Договор с акредитиран орган за контрол.

"Операторите следват и общи правила за безопасност, включващи задължителни ежедневни и годишни проверки на съоръженията, които се вписват в специален дневник, който трябва да бъде на място и годен за проверка", уточни Караджов. Той допълни, че са предвидени също въвеждането на обучения и задължителна декларация за информирано съгласие, както и санкции за нарушения.

Предвижданите промени включват също лица без капитанско разрешително и ненавършили 18 години да не могат да карат джетове.

При риск незабавно ще бъдат спирани съоръжения.

Законопроектът предстои да бъде качен за обществено обсъждане. Министър Караджов подчерта пред премиера Желязков, че е необходима още една седмица за прецизиране на някои текстове.