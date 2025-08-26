Караджов обясни новите правила за атракционите: Ясно е кой ще ги следи

Вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов обясни новите правила, които ще бъдат въведени във връзка с атракционите. "Ще бъдат въведени нови правила, чрез които „Морска администрация“ ще трябва да следи оборудването на атракционите", каза пред медиите Караджов, предаде БТА. При парасейлинга в наредбата се регулира само плавателното средство. Думите му идват след трагичния инцидент с парашут в Несебър, при който 8-годишно дете загуби живота си и който предизвика голямо обществено недоволство.

Проверката на инцидента в Несебър

От думите на Караджов стана ясно, че лодката, с която е теглен парашутът в Несебър, е била проверена два пъти и е годна.

"Проверяваме и разрешителното на капитана - и то е в ред", каза Караджов. Според него бедата е дошла в занижения контрол на оборудването - сбруя, катарами, въжета и т.н., като е предвидено за тях да бъдат въведени определени стандарти.

България по примера на Гърция

Вицепремиерът даде пример с Гърция, където има стандарти за парасейлинга и там „Морска администрация“ се грижи за всичко.

"Те проверяват сбруята и катарамите. Сега, с новите правила ще въведем и нашата „Морска администрация“ да го прави оттук нататък", каза вицепремиерът.

За други атракции с потенциален риск ще въведем определени изисквания на какви стандарти трябва да отговаря оборудването, съответно - кой ги проверява, каза още Гроздан Караджов. По нашите закони това могат да бъдат и фирми, които са акредитирани да вършат тази работа, допълни вицепремиерът, така че не говорим за ново бреме за фирмите.

Светлина в тунела за жп транспорта

Караджов провери строителните дейности по железопътната линия Костенец – Септември, като той определи това като малък участък, но с изключителна важност за българската транспортна схема.

По думите му това е елемент от модернизацията на железопътното трасе от София до Бургас.

Ето защо според него има светлина в тунела за жп транспорта у нас.