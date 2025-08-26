Войната в Украйна:

Караджов обясни новите правила за атракционите: Ясно е кой ще ги следи

26 август 2025, 12:35 часа 385 прочитания 0 коментара
Караджов обясни новите правила за атракционите: Ясно е кой ще ги следи

Вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов обясни новите правила, които ще бъдат въведени във връзка с атракционите. "Ще бъдат въведени нови правила, чрез които „Морска администрация“ ще трябва да следи оборудването на атракционите", каза пред медиите Караджов, предаде БТА. При парасейлинга в наредбата се регулира само плавателното средство. Думите му идват след трагичния инцидент с парашут в Несебър, при който 8-годишно дете загуби живота си и който предизвика голямо обществено недоволство.

Проверката на инцидента в Несебър

От думите на Караджов стана ясно, че лодката, с която е теглен парашутът в Несебър, е била проверена два пъти и е годна.

"Проверяваме и разрешителното на капитана - и то е в ред", каза Караджов. Според него бедата е дошла в занижения контрол на оборудването - сбруя, катарами, въжета и т.н., като е предвидено за тях да бъдат въведени определени стандарти. ОЩЕ: Държавата регулира атракционите: Готвят се нормативни промени

Снимка: iStock

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

България по примера на Гърция

Вицепремиерът даде пример с Гърция, където има стандарти за парасейлинга и там „Морска администрация“ се грижи за всичко.

"Те проверяват сбруята и катарамите. Сега, с новите правила ще въведем и нашата „Морска администрация“ да го прави оттук нататък", каза вицепремиерът.

За други атракции с потенциален риск ще въведем определени изисквания на какви стандарти трябва да отговаря оборудването, съответно - кой ги проверява, каза още Гроздан Караджов. По нашите закони това могат да бъдат и фирми, които са акредитирани да вършат тази работа, допълни вицепремиерът, така че не говорим за ново бреме за фирмите. ОЩЕ: Трагедията в Несебър: Лъжат ли министри, че няма правна регламентация за водните атракциони?

Светлина в тунела за жп транспорта

Караджов провери строителните дейности по железопътната линия Костенец – Септември, като той определи това като малък участък, но с изключителна важност за българската транспортна схема.

По думите му това е елемент от модернизацията на железопътното трасе от София до Бургас.

Ето защо според него има светлина в тунела за жп транспорта у нас. ОЩЕ: Скок в бъдещето: Седем жп гари вече имат безплатен интернет

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Несебър ЖП транспорт атракциони Гроздан Караджов Морска администрация
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес