26 септември 2025, 09:38 часа 355 прочитания 0 коментара
"Аз президент нямам, имам партиен лидер": Борисов обвини Радев в лошо възпитание (ВИДЕО)

"Аз президет нямам, имам партиен лидер, който ползва всяко мероприятие, за да говори само срещу правителството". Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента във връзка с думите на президента по негов адрес, че е ортак на Пеевски и по отношение на останалите участници в управлението, че са шутове и обслужващ персонал на лидера на "ДПС - Ново начало". Според него един държавен глава не може да говори така, ако е държавен глава. 

"Ако е партиен лидер и се приравнява с МЕЧ и "Величие" може да си говори, каквото иска", каза още Борисов. 

Борисов пита за "Боташ"?

Борисов попита дали Радев е казал нещо е казал за "Боташ". 

"Днес този милион и 50 хил., който отива за Турция от българските учители ли да го вземем? Утре от българските лекари ли да го вземем? Вчерашния милион и 50 от българските военни ли да го вземем?", попита още Борисов. 

Той отбеляза, че може да говори и за пътя на Копринката, но не е продуктивно. ОЩЕ: "Обслужващ персонал, шут и ортак на Пеевски": Радев нарежда управляващите

Кворумът и възможностите за предсрочни избори

След като трети ден парламентът не може да събере кворум, Борисов бе попитан защо парламентът не работи, като отговори: "Не идват на работа, каквото да направя. Нашите депутати са в Япония, Франция и САЩ. Ще ги върнем. Днес се прибират". 

Той коментира и дали има риск от предсрочни избори, като посочи, че има всеки ден. 

"От ден първи ви казвам, че това е най-неснтабилното правителство. То е направено, заради това, че след 8 избора държавата беше в тежък катаклизъм, доведен от Радев и неговите хора", смята още Борисов. 

Борисов бе попитан и дали мисли за кандидатурата на ГЕРБ за президентските избори, като каза, че като й дойде времето, ще я предложат. 

Попитан дали Росен Желязков ще бъде кандидат на ГЕРБ, той се пошегува, че се е замислил за Цветан Василев. "Що да не го предложа", каза още лидерът на ГЕРБ. ОЩЕ: Радостин Василев: Държавата с главно "Д" не може да събере кворум

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Бойко Борисов ГЕРБ липса на кворум Румен Радев Боташ 51 Народно събрание
