Радостин Василев: Държавата с главно "Д" не може да събере кворум

"След вота на недоверие, в който чухме от управляващото мнозинство, че те са много стабилни, държавата с главно "Д" не може да събере кворум в зала, за да започне пленарното заседание", каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев пред медиите в парламента след като втори пореден ден заседанията на Народното събрание се провалят поради липса на кворум, тъй като има делегации извън страната, а опозицията отказва да се регистрира.

Василев обаче смята, че липсата на кворум не е провал на опозицията.

Екскурзия, не делегация

Радостин Василев изтъкна, че това мнозинство не е в състояние да докара 140 човека в зала, защото са на екскурзия.

"Опозицията не се регистрира, защото не е наша работа да осигуряваме кворума. Това показва колко нестабилно и жалко е мнозинството", смята още лидерът на МЕЧ. ОЩЕ: Депутатите няма да работят днес, в парламента няма кворум

Призив за оставка

Радостин Василев призова правителството да подаде оставка, защото тепърва в зала ще се говори за водопади, корупция и схемите, които не спират.

"Криенето и непоявяването не е толкова, че са на почивка, а защото знаят, че в обществото има много важни въпроси, които трябва да бъдат обсъждани", заяви още Василев. ОЩЕ: "Няма тема като 6 млрд.": Дончев отрече да има риск за парите по ПВУ заради Коцев