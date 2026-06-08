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"Аз съм като главния герой в "Изкуплението Шоушенк"": Слави Трифонов отново поиска от Демерджиев информация за случая "Петрохан"

08 юни 2026, 19:05 часа 294 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Аз съм като главния герой в "Изкуплението Шоушенк"": Слави Трифонов отново поиска от Демерджиев информация за случая "Петрохан"

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов се обърна за пореден път към вътрешния министър Иван Демерджиев. В публикация във Фейсбук, Трифонов отново поиска информацията по случая "Петрохан" да бъде оповестена от МВР.

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Ето какво написа Трифонов:

Не знам дали сте гледали филма „Изкуплението Шоушенк“. Ако не сте, ще ви кажа, че в този филм главният герой, който е в затвора, беше решен да осигури книги за затворническата библиотека и затова изпращаше всяка седмица по едно писмо до щатската администрация. И това в продължение на години, докато най-накрая щатската администрация се предаде пред неговата упоритост и изпрати книги в затворническата библиотека.

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Господин Демерджиев, аз съм като главния герой в „Изкуплението Шоушенк“. Вече Ви изпратих две писма с молба да осветлите „случая в Петрохан“ и да дадете на българското общество пълна информация по случая. Не чувам и не виждам никаква реакция от Ваша страна.

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Обаче аз няма да спра и всяка седмица, като героя от „Изкуплението Шоушенк“, ще Ви тормозя, ще Ви пращам писма и ще настоявам да разкриете цялата истина по „случая Петрохан“, без да пазите евентуално намесените политически лица и партии в него. Защото, господин министър, така като си мълчите, почвам сериозно да се съмнявам, че Вие криете нещо. Или някого. Или себе си.

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И ако фаворитът на ППДБ, Кандев, Ви е създавал някакви пречки, сега вече този лъчезарен човек го няма и спокойно може да бъдете напълно откровен. Можете ли? Очаквам Вашата реакция с нетърпение. И не забравяйте, че съм упорит, последователен и не ми пука.

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Петрохан Слави Трифонов Иван Демерджиев Георги Кандев
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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