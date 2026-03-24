Бащата на Сияна: Без Пеевски и Борисов - нотариално заверено го заявявам

Мандат на ДПС Ново начало и ГЕРБ няма да подкрепяме, няма да стана поредният омразен политик като Слави Трифонов. Подписали сме нотариално заверена декларация. Ще представим приоритетите си тази седмица и който иска да разговаря и работи с нас, трябва да ги възприеме, да е готов на реформите, за които искаме да се случат. Това заяви Николай Попов, чиято 12-годишна дъщеря Сияна загина в катастрофа – той основа движение "Сияние“ и то ще участва на предсрочните парламентарни избори на 19 април.

Бил съм част от ГЕРБ, занимавал съм се с работата си там с култура и спорт. Напуснах през 2023 година, когато видях, че нещата са загубени, може би трябваше по-рано, заяви Попов. Той е категоричен, че ГЕРБ е превзета от ДПС.

Пускат се слухове как аз ходя на рождени дни на олигарси в Швейцария, в Куршавел, а Куршавел е във Франция, даде пример бащата на Сияна за мръсна политическа кампания.

Визията на "Сияние"

Транспортен, здравен и образователен сектор – това са приоритетни цели на "Сияние". Специално за образователния сектор Николай Попов обърна внимание на пътната безопасност като обучение и на превенцията срещу наркотиците. За транспортния сектор Попов обяви амбиция държавната агенция за пътна безопасност да стане контролен орган, специално например какво е качеството на изграждане на пътища. Не може транспортното министерство само себе си да контролира, заяви той пред БНТ. Попов подчерта, че благодарение на неговата активност са спасени 22 човешки живота, които иначе биха били загубени на пътя. За здравния сектор, а и по принцип, той обърна поглед към обществените поръчки, спирането на корупцията с тях и съответно така според него ще има пари за истинска национална детска болница.

Каква е рецептата за ограничаване и преборване на корупцията – дигитализация на процесите, подчерта Попов.

