Белобрадова връчи пътен знак на вътрешния министър в парламента (ВИДЕО)

По време на дебатите за вота на недоверие депутатката от "Продължаваме промяната – Демократична България" Елисавета Белобрадова изненада вътрешния министър Даниел Митов, като му връчи огромен пътен знак за ограничение на скоростта от 30 км/ч.

Жестът дойде секунди след 30-минутната реч на Митов от парламентарната трибуна, в която той заяви, че "не е излъгал за нищо" по случая с нападението над полицейския началник в Русе. "С нито една констатация по случая в Русе не съм излъгал. Не назовахте нито една лъжа. Всички твърдения, че МВР излизало с различни версии, не отговарят на истината", каза министърът.

Белобрадова обясни, че знакът е "медал" за Митов. "Единственото, което държавата направи, е да сложи знак. Всеки път, когато някой сгреши, може държавата да слага пътен знак", коментира тя, като направи аналогия със случая в Русе. Именно там бе поставен ограничителен знак на 30 км/ч близо до мястото на побоя над полицейския шеф. Още: "Нямам нищо за деклариране" - пари, имоти, коли: МВР шефът на Русе е уникален, но има и случай с жилище за 20 млн. лв.

Спор около истината за знака

На 10 септември Митов увери, че улицата в Русе, където стана инцидентът, е имала знак, забраняващ движението с повече от 30 км/ч.

Малко по-късно обаче групата BG Elves публикува снимки, за които твърди, че показват, че министърът не е казал истината – на тях знакът липсва във вечерта на инцидента. "Нова телевизия" също съобщи, че ограничителният знак е бил поставен едва на 9 септември по обяд, пет дни след случая.

Митов: Вотът е "кух" и обслужва Кремъл

В речта си вътрешният министър нарече вота на недоверие "ритуал на обреченост" за опозицията. "Гледам простотии и свищини, това не мога да го търпя", заяви той. Още: Бойко Борисов осъди пост на Любен Дилов, скастри и МВР за побоя в Русе (ВИДЕО)

Митов защити МВР, като отчете, че през последните осем месеца ведомството е работило на "пълни обороти" – средно по над 1000 пожара седмично през юли и август, както и успехи в борбата срещу нелегалната миграция, контрабандата и наркотрафика.

Той обвини ПП-ДБ, че стават "проводници на дезинформация в услуга на Кремъл". И завърши: "Вашият вот е кух – като фейсбук аргументите ви".