Бонуси за стотици хиляди левове в администрацията: Иво Мирчев със стряскащи данни

Навсякъде са раздавани бонуси в държавната администрация. Само председателят на Сметната палата е получил бонуси в размер на 110 000 лв. Всеки служител в Комисията за финансов надзор (КФН) пък е получавал бонуси в размер на 40-50 000 лева на човек. В студиото на bTV съпредседателят на "Да, България" и народен представител от ПП-ДБ Ивайло Мирчев отрече да са давани такива бонуси по време на управлението на сглобката. Такива бонуси са давани, по думите му, по време на управлението на сегашния премиер Росен Желязков.

Мирчев даде пример, че по време на управлението на Кирил Петков е имало съкращения на администрацията в три министерства. И се заяде с лидера на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов, че в бюджета за следващата година продължава да заляга политиката на увеличение на заплатите в МВР и в Министерство на отбраната.

Мирчев посочи още, че важното в този бюджет е, че нито една от десните мерки не са залегнали в държавните финанси. "Да, България" са направили и запитване затова колко бонуси са получили държавните служители, като много скоро щели да бъдат представени на медиите. Именно заради това парламентарната група на ПП-ДБ предлага една от десните си мерки - спиране на бонусите за администрацията.

Бонуси, заплати, бюджет

Мирчев разкритикува и Бюджет 2026 като го определи "като най-левия бюджет в историята на България". И защити бившия финансов министър и настоящ лидер на "Продължаваме промяната" Асен Василев затова, че неговите бюджети не са били по-лоши от сегашните.

Ивайло Мирчев настоя още за изслушване на ресорните министри на икономиката, енергетиката, финансите и на ДАНС за наличните количества горива в България. Причината - заради наложените санкции от САЩ на "Лукойл".

