Почина зам.-министърът на спорта и легендарен треньор Стоян Андонов

Зам.-министърът на младежта и спорта доц. Стоян Андонов, който е сред легендарните български преподаватели по водни спортове, е починал на 65-годишна възраст. Новината съобщи Българската федерация по плувни спортове на 5 ноември. В съобщението се посочва, че Андонов е отдал „живота си за развитието на българското плуване и водното спасяване“. Той беше дългогодишен член на Управителния съвет на федерацията. В продължение на четири десетилетия бе един от водещите преподаватели в катедра “Водни спортове” на Национална спортна академия “Васил Левски”.

Бил е съзтезател и треньор

Андонов беше състезател и треньор по плуване и водно спасяване. Световен и европейски шампион е по водноспасителен многобой.

През 1983 г. той става треньор по плуване и учител по физическо възпитание във ВИФ-НСА. Две години по-късно става асистент и стига до главен асистент в катедра “Водни спортове” в НСА. Треньор е на националния отбор по водно спасяване в периода 1987-1991 г., който става европейск шампион при мъжете през 1988 г.

Майстор на спорта, той е бил треньор и в "Левски-Спартак" от 1983 до 1985 г.

От 1993 г. до 2006 г. е директор на Водноспасителна служба към БЧК - води занимания с общ курс плуване, специалност-техника, водно спасяване. Председател бе на СК “Водни спортове” - НСА.

Научните интереси на доц. Андонов и публикациите му са свързани със сферата на плуването и водното спасяване.

"До последно той изпълняваше отговорно и всеотдайно функциите си на заместник-министър на младежта и спорта", добавят още от федерацията.

Екипът ни изразява най-искрени съболезнования на роднините и близките на Стоян Андонов.

Поклон пред паметта му!

