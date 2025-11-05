"Слаб ляв 2": "Да, България" оцениха Теменужка Петкова

Пишем на финансовия министър Теменужка Петкова Слаб ляв 2, даже 2 на минус и искаме веднага бюджетът да бъде върнат", заяви лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента във връзка с бюджета за 2026 година. От "Да, България смятат, че този бюджет трябва да бъде преразгледан и да се обясни на обществото откъде идва дупката от 5 млрд. лв.

"Този бюджет е вреден за страната, този бюджет ни вкарва в сценария на Жан Виденов в рамките на няколко години. Той е с безпрецедентни параметри и няма нито една положителна позитивна оценка", каза още Мирчев.

Мирчев определи като безумица софтуер, който контролира търговските обекти, но който е далеч от внедряване и за него са нужни месеци и година.

На въпрос дали залележките им може да се изправят между първо и второ четене, той каза, че това е все едно да се вярва, че кривата стена ще я оправи бояджията.

30 мерки на "Да, България"

Стана ясно, че от "Да, България" ще предложат 30 десни разумни мерки, за да имаме по-умерен и смислен бюджет.

Мартин Димитров настоява да се спре войната с бизнеса и средната класа и да отпадне увеличението на данък дивидент от 5 на 10%. "Нали обещаха да не вдигат данъците, защо излъгаха. Искаме да не се увеличава осигурителната тежест. Няма никакви основания за това. Искаме тези 5 млрд., които открихме и които са касичка, да отпаднат", каза още Мартин Димитров. По думите му няма причина и за толкова голям дълг.

