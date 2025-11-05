Любопитно:

"Слаб ляв 2": "Да, България" оцениха Теменужка Петкова

05 ноември 2025, 09:19 часа 178 прочитания 0 коментара
"Слаб ляв 2": "Да, България" оцениха Теменужка Петкова

Пишем на финансовия министър Теменужка Петкова Слаб ляв 2, даже 2 на минус и искаме веднага бюджетът да бъде върнат", заяви лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента във връзка с бюджета за 2026 година. От "Да, България смятат, че този бюджет трябва да бъде преразгледан и да се обясни на обществото откъде идва дупката от 5 млрд. лв.

"Този бюджет е вреден за страната, този бюджет ни вкарва в сценария на Жан Виденов в рамките на няколко години. Той е с безпрецедентни параметри и няма нито една положителна позитивна оценка", каза още Мирчев. 

Мирчев определи като безумица софтуер, който контролира търговските обекти, но който е далеч от внедряване и за него са нужни месеци и година. 

На въпрос дали залележките им може да се изправят между първо и второ четене, той каза, че това е все едно да се вярва, че кривата стена ще я оправи бояджията. 

30 мерки на "Да, България"

Стана ясно, че от "Да, България" ще предложат 30 десни разумни мерки, за да имаме по-умерен и смислен бюджет. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Мартин Димитров настоява да се спре войната с бизнеса и средната класа и да отпадне увеличението на данък дивидент от 5 на 10%. "Нали обещаха да не вдигат данъците, защо излъгаха. Искаме да не се увеличава осигурителната тежест. Няма никакви основания за това. Искаме тези 5 млрд., които открихме и които са касичка, да отпаднат", каза още Мартин Димитров. По думите му няма причина и за толкова голям дълг. 

Според него ГЕРБ се отказват да бъдат дясна партия. ОЩЕ: От единия джоб в другия: Бюджет 2026 вдига държавни заплати, като увеличава данъци и осигуровки

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Мартин Димитров Ивайло Мирчев 51 Народно събрание Бюджет 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес