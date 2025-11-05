„Христо Янев извлича максимума от това, което има – не може с права лопата да изкопаеш основи за кооперация“

Юношата на ЦСКА и бивш треньор на „армейците“ Александър Станков направи любопитен коментар преди Вечното дерби на българския футбол срещу Левски. Той говори пред колегите от „Мач Телеграф“ като поздрави наставника на „червените“ Христо Янев за добрата работа, която върши начело на тима и допълни, че в момента младият специалист извлича максимума от това, с което разполага като потенциал, но „няма как да изкопае основи за кооперация с права лопата“.

Станков също така бе категоричен, че ЦСКА трябва да бъде по-освободен от Левски в дербито. Причината е, че „червените“ могат да извлекат само позитиви от предстоящия мач, докато при „сините“ очакванията са много по-различни, тъй като те се борят за шампионската титла в Първа лига.

„ЦСКА трябва да са по-освободени, очакванията при Левски са по-различни“

„Христо Янев извлича максимума от това, което има като потенциал в момента. Не може с права лопата да изкопаеш основи за кооперация. Треньорът не разполага с багер, но прави максималното, което може в момента. И се справя добре. ЦСКА би трябвало да са по-освободени, защото могат да извличат само позитиви, докато при Левски вече очакванията са по-различни. Те вече са тръгнали към шампионски поход“.

„ЦСКА има 4 поредни победи, което е позитивно, но въпросът е дали играчите имат силите да надскочат Левски и да победят. Няма какво да си кривим душите – „сините“ показват най-добър футбол в сравнение с останалите в момента. Добър треньор имат. За мен е важно, че той е много скромен човек, който си върши работата, както трябва“.

„Винаги се е усещало треньорското присъствие в ЦСКА, но Христо Янев се отразява позитивно и в отбора има добра обстановка. Не бих се ангажирал с прогноза, не бягам от отговорност, но се надявам да се получи един стойностен от футболна гледна точка двубой“, заяви Александър Станков.

