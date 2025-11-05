Разтърсващото писмо на Андрий Ермак за украинските деца, което може да развърже ръцете на САЩ срещу Путин

"Снимката стои на бюрото ми: Ангелина Халич, малко момиченце, все още бебе, с блестящи очи и усмивка, която вече не съществува. Родена в Киев през октомври 2022 г., тя обичаше да рисува, учеше английски и можеше да разпознава цветовете. На 28 август 2025 г. руска ракета изтри целия ѝ свят. Майка ѝ Надя загина до нея. Едно дете. Една история сред хиляди". Разтърсващият разказ, хвърлящ светлина върху едно от най-големите руски зверства по време на войната, подпалена от диктатора Владимир Путин, е на Андрий Ермак - ръководител на кабинета на президента на Украйна и отговорник за дипломатическата и хуманитарната координация в страната, включително инициативата "Върнете децата обратно".

Той написа статия за The Washington Examiner не само като държавен служител, но и като свидетел на "систематичното зло". Представяме ви позицията му:

Война срещу деца: убийства и промиване на мозъци

"Войната на Русия срещу Украйна е война срещу децата, преднамерено и безмилостно нападение срещу най-уязвимите. Цифрите са шокиращи. Потвърдени смъртни случаи на 661 деца. Повече от 2200 ранени. Но това са само проверените статистически данни от териториите под украински контрол.

Точният брой на жертвите в окупираните територии остава неизвестен. Русия държи безброй други украински деца там. Те са подложени на промиване на мозъка, обучавани за война и превърнати в инструменти на руската империя. Хиляди са отведени в Русия, за да се изтрие украинската им идентичност. Това е геноцид, а не странични щети. Това е умишлена стратегия за унищожаване на сърцето и душата на една нация.

Снимка: Getty Images

Моите сънародници са истински окуражени от разбирането на американците за подлата същност на режима на руския президент Владимир Путин. Ние също сме дълбоко благодарни на Комисията по външни отношения на Сената за решителната стъпка, основана на това разбиране: за единодушното му предложение да определи Русия като държава, подкрепяща тероризма. Сенаторите Линдзи Греъм, Ричард Блументал, Кейти Брит и Ейми Клобучар са изготвили законодателство, което отива отвъд символичното осъждане. То изисква отчетност.

Законопроектът е ясен и справедлив. Русия трябва да върне откраднатите деца и да прекрати атаките срещу гражданската инфраструктура. Неизпълнението означава да се присъедини към списъка на глобалните изгнаници: Иран, Сирия, Куба и Северна Корея. Съвсем правилно, като се има предвид дългогодишният ѝ съюз с тези страни.

"Държавна политика на изтезания"

Престъпленията на Русия се простират далеч отвъд отвличането на деца. Страната умишлено напада гражданската инфраструктура. Тя потъпква религиозните свободи. Досега е унищожила 704 църкви и е убила 74 свещеници. Много други са систематично измъчвани заедно с хиляди цивилни заложници и военнопленници. За американските ветерани, преживели ужасите на „Ханой Хилтън“, самото име предизвиква дълбоко разбиране за човешката жестокост. Това, което се случва с украинците в руски затвори, е същата жестокост, усилвана и използвана като оръжие в мащабни размери. Светът трябва да го признае за това, което е: държавна политика на изтезания.

Русия убива и превъзпитава децата на Украйна: инцидентите не са изолирани

Но отношението към децата е най-отвратителното свидетелство за моралния банкрут на Русия. Вземете например 17-годишния Филип, който е бил насилствено откаран в Русия. Той е бил „осиновен“ от комисаря на Путин за правата на децата, Мария Лвова-Белова, за която има издадена международна заповед за арест. По нейните собствени думи, тя е трябвало да превъзпита Филип, защото той пеел украински песни и отказвал да изостави своята идентичност.

Снимка: Getty Images

Или Влад от Херсон, изолиран в малка килия, след като се осмелил да махне руското знаме. Или братята Лесниченко, 4-годишният Денис и 6-годишният Йегор, убити заедно с родителите си от руски дрон. Това е преследване, а не битка.

Това не са изолирани инциденти. Те са модел на тероризъм, спонсориран от държавата. За да спаси децата, украинският президент Володимир Зеленски създаде инициативата „Bring Kids Back UA” ("Върнете децата обратно"). С помощта на международната коалиция върнахме 1744 деца от Русия и временно окупираните територии. Всяко спасено дете е спасен живот, възстановена надежда. Неотменната подкрепа на Съединените щати беше и остава жизненоважна за успеха на тази инициатива.

Ние, украинците, сме благодарни на първата дама Мелания Тръмп, чиито лични усилия помогнаха за връщането на група украински деца. Нейното хуманитарно лидерство показва, че дипломацията, когато е ръководена от искрено състрадание, може да пробие дори и най-тъмните дипломатически бариери.

Андрий Ермак настоява за сурови мерки от САЩ спрямо Русия

Снимка: president.gov.ua

Векове наред САЩ са били световен лъч на истинската вяра и ценностите, основани на човечността. Тъй като светът се намира на морален кръстопът, той се нуждае от силно лидерство. Определянето на Русия като държава, подкрепяща тероризма, е повече от политически акт. Това ще бъде декларация, че Америка отказва да нормализира варварството.

По същия начин засилването на икономическите санкции ще принуди Русия да плати висока цена за престъпната си война. А предоставянето на необходимите оръжия на Украйна ще защити хиляди невинни хора. САЩ подкрепят изключително нашата борба за суверенитет и мир и ние сме решени да работим заедно с вас, за да направим този съюз на свободата траен, за да имаме по-безопасен свят.

Всяко откраднато дете, всяко разкъсано семейство, всеки отнет живот: това не са просто статистически данни. Те са предизвикателство за целия цивилизован свят, основан на уважение към човешкия живот и достойнство. Ние трябва да поемем водещата роля. Никой друг не може да го направи", пише Андрий Ермак за The Washington Examiner.

