Имат - дават: Северна Корея изпраща още войници на Русия (ВИДЕО)

Северна Корея е изпратила още 5000 войници в Русия, съобщи Yonhap. От началото на есента Северна Корея е разположила приблизително 5000 войници в Русия, включително инженери и строителни работници, за да съдействат за „възстановяването на инфраструктурата“. Междувременно Сеул наблюдава „продължаващи признаци на обучение и подбор на персонал в подготовка за по-нататъшно разполагане на войски“ в Русия.

Пушечно месо

Според южнокорейското разузнаване, приблизително 10 000 севернокорейски войници в момента са разположени в руско-украинската гранична зона, докато други 1000 севернокорейски сапьори разминират. По информация на Yonhap до момента 2000 севернокорейски войници са загинали във войната с Украйна.

Убежище

Пленени в Украйна севернокорейски войници поискаха убежище в Южна КореяПрипомняме, че двама севернокорейски войници, заловени в Украйна, отказаха да се завърнат у дома и са поискали убежище в Южна Корея. Това съобщи за AFP ръководителят на организация, която помага на бягащи. Сеул вече потвърди, че според Конституцията си смята севернокорейците за граждани на Южна Корея, дори ако са воювали на страната на Русия. За заловените севернокорейски войници завръщането у дома би означавало сигурна смърт, предава агенцията. Според южнокорейски законодатели, Пхенян е инструктирал военните си да се самоубият, ако няма как да избегнат плен.

Севернокорейците във войната

По последни данни на Южна Корея, около 2000 севернокорейски войници, изпратени в Русия да се бият във войната срещу Украйна, са загинали. Данните на новинарската агенция Yonhap се позовават на информация от двама южнокорейски депутати, които представиха данни от Южнокорейската национална разузнавателна служба (NIS). Разузнавателните данни са били разкрити на депутатите на закрито заседание на парламентарната комисия по отбрана.

