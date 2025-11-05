Ремонтират основно “Самоковско шосе“, строят надлез в с. Казичене (СНИМКИ)

Столичната община и Агенция “Пътна инфраструктура“ (АПИ) подписаха споразумения за изпълнение, които предвиждат основен ремонт на “Самоковско шосе“, съвпадащ с републиканския път II-82, и изграждане на нов надлез при село Казичене на Софийския околовръстен път. Това съобщиха от АПИ. “С подписването на тези споразумения осигуряваме ясен ангажимент между Столичната община и АПИ за реализацията на важни пътни обекти, които ще подобрят свързаността на югоизточните райони на София и достъпа до Околовръстния път“, каза от своя страна кметът на София Васил Терзиев.

“Когато институциите работят в партньорство решения се намират и с изграждането на надлеза ще се осигури безопасното пресичане на Софийски околовръстен път в района на с. Казичене.

Апи дава парите, общината строи

Още: Вторият надлез над Бакърена фабрика ще е готов до средата на 2025 г.

АПИ ще финансира дейностите, а Столична община ще изгради съоръжението и довеждащата инфраструктура до него“, подчерта председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Йордан Вълчев.

Снимка АПИ

“Ремонтът на “Самоковско шосе“ и изграждането на надлеза при Казичене са дългоочаквани проекти от гражданите. С тях ще се улесни придвижването и ще се повиши безопасността“, заяви и заместник-кметът по строителство Никола Лютов.

Предвижда се основен ремонт по съществуващото трасе на път II-82 – ул. “Самоковско шосе“, от км 80+738 (начало Кокаляне) до км 86+100 (Софийски околовръстен път). АПИ ще ремонтира пътното платно, а в обхвата на проекта Столична община ще подмени инженерните мрежи – водопровод и канализация, и ще изгради нови тротоари и улично осветление.

Съвместно финансиране

Още: "Хаотични и непоследователни действия": АПИ с критика към Столична община за надлеза на бул. „България“

Изготвянето на проекта и при необходимост отчуждителните процедури ще се финансират съвместно от двете институции. АПИ ще осигури средства за дейностите в обхвата на пътните платна по директното трасе, а Столичната община за довеждащите мрежи и съоръжения.

Снимка АПИ

До започването на основния ремонт общината ще извърши текущи ремонти в участъка и ще проведе процедура за избор на изпълнител на строителните работи.

Досега Столичната община поддържаше “Самоковско шосе“ в участъка от кв. “Горубляне“ до с. Кокаляне, а останалата част - от АПИ.

Търси се изпълнител за надлеза

Още: Изграждат нова велоалея по бул. „Самоковско шосе“

Предвижда се изграждане на надлез на път II-18 – Софийски околовръстен път, в участъка между км 32+100 и км 32+400, при с. Казичене.

Проектирането на съоръжението ще бъде финансирано поравно от Столичната община и АПИ. Агенцията ще осигури финансирането за всички дейности по изграждането на пътния надлез,

а Столичната община ще организира и финансира процедурите за избор на изпълнител на проектирането и строителството, както и строителния и авторския надзор. Общината ще осигури средства и за изграждането на довеждащата инфраструктура.

„Столичната община ще подготви в кратки срокове процедурите по избор на изпълнител, за да могат строителните дейности да започнат възможно най-скоро. Целта ни е да осигурим модерна и безопасна транспортна връзка в този ключов участък“, допълни Никола Лютов.

Още: Голямо срутване на скали затвори Самоковско шосе