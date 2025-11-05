Асен Василев за снимките на Пеевски: Може да покаже Бойко Рашков и на Марс (ВИДЕО)

"Пеевски тук може да се появи с всякакви снимки, вече изкуственият интелект много добре работи, ще ви покаже Бойко Рашков и на Марс. Това каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред медиите в парамента във връзка с новата порция снимки, представени от санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски, свързани с Мухарем - Мухата и Бойко Рашков.

Санкциите по "Магнитски"

Той отрече да е преговарял за падане на санкциите по "Магнитски" на Делян Пеевски, за което твърдеше по-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

"Това е абсолютна лъжа", каза Василев. Той заяви, че като служебен министър е предложил решение на Министерски съвет, с което те са били разширени в България, за да се запази българската финансова система.

Според него санкциите са абсолютно справедливи, но България е единствената страна, в която лица по "Магнитски" не са разследвани и осъдени.

Бюджетът за 2026 г.

Асен Василев направи и кратък коментар за бюджета за следващата година. "Що се отнася до бюджета той е толкова скандален, чудя се дали това е повече наглост и нахалство или повече некомпетентност", каза още Василев.

Той коментира, че днес управляващите са искали, но са нямали желание и са гласували с "въздържал се" и "против" майките втората година да получават 100% от средствата.

"Това е един от редките случаи, в които това е добре за бюджета, за самите семейства, както и за работодателите, защото жените се връщат по-рано на работа. Въпреки че ГЕРБ заявиха, че това било тяхно предложение от 2016 г., а БСП казаха, че за това се борили цял живот - едните гласуваха против, другите се въздържаха и това предложение не мина. Това само показва, че управляващите не мислят за българските граждани", смята още Василев.