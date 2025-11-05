Борисов: Не знам за Мария Габриел, но аз преговарях за падане на санкции по "Магнитски" (ВИДЕО)

"Не знам Мария Габриел дали е преговаряла, но аз лично съм преговарял с външния министър Дейвид Камерън. Аз говоря за всички българи, които по несправедлив начин са попаднали в тези санкции. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента във връзка информация на опозицията, че Мария Габриел епреговаряла с Великобритания за падане на санкциите по "Магнитски". Той обаче каза, че по темата за падането на санкциите на Делян Пеевски са говорили в неговия кабинет с Кирил Петков, Асен Василев, особено и с Христо Иванов.

На въпрос дали Пеевски е попаднал под санкциите по несправедлив начин, Борисов каза: "Смятам, разбира се. Убеден съм, че Пеевски не е продавал паспорти. Който е продавал, те го арестуваха".

Според него става въпрос за публикации от медии, които са изпратени там и такива са отговорите, които Владислав Горанов е получил.

"Аз участвах, когато налагаха санкиците. Бях в посолството на САЩ заедно с посланичката тогава и с Джим О` Брайън и знам всичко по тези санкции. Освен това съм говорил с много от партньорските служби по тази тема. Там още по-усилен е въпросът как милиарди долари излязоха от рафинерията и отидоха в посока Русия", заяви още Борисов. ОЩЕ: Божанов пита кабинета: Опитва ли да извади "Пеевски и лейтенантите му" от "Магнитски"

Бюджетът за 2026 г.

Борисов отговори и на критиките за бюджета, като каза, че това е коалиционен бюджет.

"Последният бюджет на ГЕРБ беше 2020 година", каза още Борисов. По думите му ДБ е трябвало да обясняват колко е ляв бюджета по време на сглобката и когато Асен Василев е вдигал пенсиите.

Той бе категоричен, че корекции в параметрите на бюджета не са възможни. "Дайте да се върнем 10 дена преди бюджета, когато точно тези хора, които цитирате, говореха, че няма пари за младите лекари, за майките, за сестрите и т.н. Сега, когато намерихме пари за всички тях, изведнъж им се видя, че не е хубаво да се дават пари на цели съсловия, а да се реже от тях. Защо не рязаха четири години", каза още Борисов.

Одържавяване на "Лукойл"

Борисов смята, че има логика в идеята за одържяваване на "Лукойл", като по думите му днес ще бъде внесен проектозакон за особения управител.

Въпросът възникна след американските санкции срещу рафинерията. Припомняме, че вече управляващите приеха временна мярка за спиране на износа на дизел и авиационно гориво. ОЩЕ: Собственикът на Gunvor Group: Сделката ни ще сложи край на руския контрол върху "Лукойл"