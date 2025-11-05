Борисов намира логика в одържавяване на "Лукойл" (ВИДЕО)

Има много логика в това. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента в отговор на журналистически въпрос трябва ли да бъде одържавен "Лукойл". Борисов обяви, че днес управляващите ще внесат проектозакон за особения управител в рафинерията. Това ще е поредното действие на властта след американските санкици срещу "Лукойл". Миналата седмица управляващите приеха временна мярка за спиране на износа на дизел и авиационно гориво.

Междувременно се появи и купувач на компанията. Миналата седмица "Лукойл" заяви, че е приела предложение от Gunvor Group да купи чуждестранните ѝ активи. ОЩЕ: Собственикът на Gunvor Group: Сделката ни ще сложи край на руския контрол върху "Лукойл"

Борисов пита президента за олигарсите

Лидерът на ГЕРБ попита Радев кои са тези олигарси, които събират пари от негово име и за негова партия.

Думите му бяха провокирани от изказване на държавния глава през уикенда. "Хората, които се представят за организатори на моя партия, които събират пари от мое име са измамници и подставени лица на олигархията", каза преди дни президентът Румен Радев.

Борисов обаче каза, че още не е чул кои са тези хора, които си позволяват да мамят и да събират пари за Радев. ОЩЕ: На Архангелова задушница Радев разкри ще направи ли собствена партия