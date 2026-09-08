Има ключ към сърцето на българина. И само единият кандидат-президент е разбрал какъв

След 100 години самота, Илияна Йотова най-сетне има своя дългоочакван основен конкурент на президентските избори. След абсурдно дълго помайване, Андрей Гюров влезе в надпреварата и кампанията започна. А с нея и все по-открояващите се паралели в различния подход на кандидатите.

Явно никой от екипа на Гюров не е разбрал нищо от векуването във властта на Борисов. Не са си извадили и необходимите изводи от последния "триумф" на Vox Populi - помитащата победа на Радев. Защото колкото и неприятна, истината е, че и Борисов, и Радев, спечелиха правото си да управляват на крилете на народната любов, надежди и доверие.

Разбира се, реалността винаги разсейва сравнително бързо всеки сляп ентусиазъм и маските падат. Късно, защото вече сме поверили държавата си на неподходящи хора, но падат.

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Последните 20 години на политически обществен устрем, стартирали с Царя, минали през Борисов и сега завършили с Радев, трябваше отдавна да разкрият една истина пред екипите на новите кандидати за каквото и да било - българинът не гласува на база експертиза, той гласува на база усещане.

Популярният вот се печели емоционално, не рационално. Това е и проклятието на провала ни като гласоподаватели през годините - винаги да сме в позицията "прелъстена и изоставена".

Разликите в подхода

От настоящите кандидати за "Дондуков 2" само единият е наясно с това. И е тръгнал с пълна сила да се възползва.

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Илияна Йотова е обективно в много по-изгодна позиция. Освен че е настоящ действащ президент, тя можа да види от първия ред как се печели народното доверие - чрез лозунги, гръмки обещания и мнимо "слизане" на нивото на обикновения българин, защото той има нужда и оценява това - да почувства, че е разбран, че е уважен, че с политика насреща му не го разделят високи прегради от претенции, висок образователен и социален ценз, недостижим начин на живот и диаметрално различни интереси. Българинът има нужда да бъде убеден, че политикът насреща му е като него.

Източник: БГНЕС

Йотова е разбрала тази тайна съставка на победата. И обикаля по събори и надпявания, където дръпва речи как баба ѝ я е учила на тъжните песни на Родопите, отиде на концерт на Лили Иванова и я измоли за подкрепа, отиде на бенефиса на Теодор Салпаров, за да почете великите успехи на българския спорт, пя с бабите химна на Странджа "Ясен месец веч изгрява", качи се дори на Перперикон, за да заяви колко уникално културно-историческо наследство имаме и как то се нуждае от повече реклама.

В отговор Андрей Гюров реши да представи една умно-красива алтернатива, с която обаче широката маса хора не може да се свърже.

Той отиде на бейзболен мач, на ултракъс маратон и костюмиран - на риба.

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Показа детайлно как с Кандев, под звуците на "Bad boys", се обличат и преобличат за важно събитие - фотосесия за социалните мрежи. Цялата му кампания мина наистина като снимачна площадка на адвокатски сериал по Netflix.

И това, че Гюров би бил чудесен президент, че има експертиза и визия, че се доказа като служебен премиер, няма да има никакво значение. Защото българинът към него не чувства нищо. За съжаление още един човек с огромен потенциал вероятно няма да влезе в българската политика, защото е решил да избере кампания по учебници от западния модел. България не е София и хората от страната не се впечатляват от модерния политически подход на Гюров, считат го за нишова претенциозност.

За Гюров да дръпне ръчната вероятно е прекалено късно. Всяка промяна в ракурса на кампанията му би изглеждала фалшива и неискрена. Но това е урок към всички бъдещи кандидати - така няма да стане. У нас, за съжаление, експертизата не е достатъна, трябва и емоция. Българинът си пати от този си принцип на избор, но не го изоставя, защото не може. И само разбралите това могат да разчитат на доверие.

Автор: Десислава Любомирова