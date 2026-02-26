Бивш депутат от ДПС Валентни Тончев осъди и "Блиц"

Бившият депутат от ДПС Валентин Тончев съобщи, че е спечелил дело срещу изданието "Блиц". Новината стана известна чрез негов публикация във Facebook. В началото на месеца той обяви и съдебна победа срещу "Пик".

"С решение на съда беше потвърдено, че от "БЛИЦ" са разпространявали клевети и внушения по мой адрес, за което се носи наказателна отговорност. И това е важно не заради мен, а заради принципа! Заради всички онези, които са изправяни пред пръскащия жълто-кафява кал вентилатор! Заради всички онези, които отказват да служат на корпулентни олигарси и мафиоти!", пише Тончев. Още: Антисемитизъм, постове и "медиите на Пеевски" скараха ДПС-Доган с другите управляващи

По думите му съдът е приел, че в публикацията са били разпространени клеветнически твърдения. Изданието е осъдено да заплати обезщетение в размер на 6 хил. лв. за материал, в който се говори за "пикантни разкрития" по негов адрес и се твърди, че е отправил обиди към Валерия Велева.