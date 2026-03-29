Благомир Коцев към Румен Радев: Маркетинг ли беше да не си виждам децата 5 месеца

Чух, че Румен Радев казва, че за "Продължаваме Промяната" мафията била “маркетингов враг". Това написа във Фейсбук кметът на Варна Благомир Коцев, който коментира изказване на лидера на "Прогресивна България" Румен Радев.

Ето какво още сподели Коцев:

"Жалко, че го нямаше Радев да обясни на децата ми защо ме няма 5 месеца вкъщи заради единия маркетинг. Или пък Борисов, за да им се оплаче за 12-часовото си задържане. Нищо, де. Маркетинг да има".

Отговорът на Радев

Впоследствие президентът и лидер на "Прогресивна България" Румен Радев се обърна към ПП-ДБ от Добрич с думите, че техните лидери трябвало да решат: промени ли се към добро мафията и все така ли е само техен "маркетингов враг", както определиха Борисов в прословутия си среднощен разговор”.

Той припомни изтеклия през май 2023 г. запис от среднощно заседание на Националния съвет на „Продължаваме промяната“ (ПП). Тогава лидерите на партията определиха ГЕРБ и Бойко Борисов като "маркетингов, но не и реален враг", пише БТА.

„Изобщо това, което изтече в записа от този разговор, показа истинската същност на тези хора. По-голямо лицемерие не съм виждал”, отбеляза днес лидерът на „Прогресивна България” Румен Радев.

„Коалицията ППДБ влезе в политиката с обещание, че ще борят мафията и ще свалят модела "Пеевски-Борисов". Първата им работа, след като влязоха в Народното събрание, беше да се прегърнат със същата мафията, която, по думите им, започна да се „променя към добро”, припомни още Румен Радев.